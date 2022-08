Akbelen Ormanı'nda Üçüncü Kez Keşif Yapıldı

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda, Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin iki termik santrale kömür sağlamak için genişletmek istediği maden sahasında dün üçüncü kez bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif sonrası açıklama yapan Avukat Arif Ali Cangı, “1990'lardan başlayan bir hukuki mücadele olduğunu anlattık. 2005 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vermiş olduğu ihlal kararının uygulanmadığı anlattık. Bundan sonraki süreçte yapılacak her türlü hukuka aykırı müdahalenin önüne geçeceğimizi anlattık. Daha da önemlisi İkizköylülerin bu ormanın bir dalını dahi vermeyeceklerini anlattık” dedi.

ESMA TURAN

İkizköy'de Akbelen Ormanı'nın kömür madeni için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye tahsisinin iptali için İkizköylülerin açtığı davada Muğla 1. İdare Mahkemesi üçüncü kez keşif yapılmasına karar vermişti. Çevreciler ve köylüler İkizköy Çevre Komitesi'nin çağrısıyla, keşif öncesinde Akbelen Ormanı'nda toplanıp eylem yaptı. Keşif heyetine; CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay ve Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları ile Muğla, Ankara, Kütahya ve İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar; Bodrum ve Milas belediyelerinin temsilcileri, TMMOB Elektrik ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri, Muğla Çevre Platformu temsilcileri, TEMA Muğla temsilcisi gözlemci olarak katıldı.

"BURANIN SAHİPSİZ OLMADIĞINI GÖSTERDİLER"

Yaklaşık 7 saat süren keşif sonrası çevrecilerin avukatları ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay açıklama yaptı. Avukat Arif Ali Cangı şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu maden işletme izninin iptal davasının üçüncü kez keşfini gerçekleştirdik. Aslında her seferinde buradaki ekolojik yaşamı, haklılığımızı göstermeye çalışıyoruz. Bugünkü keşifte uzmanlarımız ile birlikte olayın tüm boyutlarını, bilirkişi heyetine, mahkemeye gösterdik. Bu keşfin başka bir özelliği daha vardı. Ne yazık ki sendikanın örgütlediği karşı protesto ile karşılaştık. Buna ilişkin önceden kendi aramızda yaptığımız görüşmeler sonucunda bizim herhangi bir tartışmaya, atışmaya gitmeyeceğimiz, onların kendi mücadelelerine saygı duyduğumuz ancak burada onlarla birlikte tüm yaşamın korunması davasının görüldüğünü düşündük ve biz kendi davamızı savunmaya devam edeceğiz. Akbelen Ormanı'nın korunması için gelen dostlarımızda burada gerçekten buranın sahipsiz olmadığını gösterdiler.

"İKİZKÖYLÜLERİN BU ORMANIN BİR DALINI DAHİ VERMEYECEKLERİNİ ANLATTIK"

Bilirkişi incelemesi sırasında görülmesi gereken her yer görüldü. Anlatılması gereken her şey anlatıldı. İkizköylü dostlarımız, davacılar burada ne yaşadıklarını anlattılar. Bizler bu davanın ne olduğunu anlattık. 1990'lardan başlayan bir hukuki mücadele olduğunu anlattık. 2005 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararının uygulanmadığı anlattık. Bundan sonraki süreçte yapılacak her türlü hukuka aykırı müdahalenin önüne geçeceğimizi anlattık. Daha da önemlisi İkizköylülerin bu ormanın bir dalını dahi vermeyeceklerini anlattık. Şimdi bu keşifte yapılması gerekenler yapıldı. Bundan sonrası artık bilirkişilerin bilimsel dürüstlüklerine, vicdanlarına kalmış bir şey. Bunun doğru işleyeceğine inanıyorum. Biz bu davayı kazanacağız. Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

"ŞİRKET KEŞİF BOYUNCA ZEYTİN KANUNU'NA İLİŞKİN HİÇBİR BİLİMSEL VEYA HUKUKİ ARGÜMAN SUNAMADI"

Avukat İsmail Hakkı Atal da Zeytincilik Kanunu'na değinerek, "Şirket keşif boyunca Zeytin Kanunu'na ilişkin hiçbir bilimsel veya hukuki argüman sunamadı, zira bu imkansız. Zeytin Kanunu bugün bizim en önemli, en büyük dayanağımızdır. Ne kadar yönetmelik çıkarırlarsa da ne yaparlarsa yapsınlar, 'Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun' Akbelen Ormanı'nın en büyük güvencesidir. Diğer yandan şirket Akbelen Ormanı'nı yok edecek olursa Bodrum'un içme suyu kaynaklarını da nasıl yok edeceği argümanımıza da hiçbir savunma getiremedi" dedi.

"BU MÜCADELEYİ MUĞLA'NIN, TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Keşfe katılan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da şirketin kapanması halinde işçilere sahip çıkacaklarını söyledi. Erbay, "Muğla'mızda topraklarımıza, ağacımıza, suyumuza, zeytinimize ve en önemlisi de çocuklarımızın geleceğine sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Bu mücadeleyi Muğla'nın, Türkiye'nin her köşesinde devam ettireceğiz. İşçiler konusunda, oradaki arkadaşlarımız yarın burası kapandığında, şunu bilsinler onlar aç kalmayacaklar. Onlar isterse tavuk üretecekler, isterse keçi üretecekler, isterse turizm yapacaklar. Kamu da çalışmak istiyorlarsa da kamu da çalışacaklar. Kimse onları kandırmasın, kandırmaya çalışmasın. Biz iktidara geldiğimizde onlara da sahip çıkacağız" diye konuştu.