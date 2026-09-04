Akbelen'den Duruşma Öncesi Dayanışma Çağrısı: Kamu Yararını Savunacağız

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'ü kapsayan acele kamulaştırma kararına karşı açılan iptal davasının duruşması öncesi Akbelen'den yapılan dayanışma çağrısında, "Bu duruşmada şirketlerin karı, rantı ve çıkarlarına karşı köylünün, toplumun kamu yararını savunacağız. Acele kamulaştırma kararının iptal edilmesini, topraklarımızın anayasal güvenceye alınmasını talep edeceğiz. Toprağımız talan olduğunda geri dönüşü yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan İkizköylü, Karacahisarlı, Çamköylü vatandaşlar kamuoyuna açık mektup yayımladı. Acele kamulaştırma kararına ilişkin duruşmanın 16 Eylül Çarşamba günü yapılacağı belirtilen mektupta, dayanışma çağrısında bulunuldu.

"Akbelen'de yalnızca kendi toprağımız için değil, köyünü, evini, toprağını ve geçimini korumaya çalışan tüm köylüler ve ülkemiz için mücadele ediyoruz" denilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte Danıştay haklı davamızda acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu ve 16 Eylül 2026 gününe duruşma tarihi verdi. Bu duruşmada şirketlerin karı, rantı ve çıkarlarına karşı köylünün, toplumun kamu yararını savunacağız. Acele kamulaştırma kararının iptal edilmesini, topraklarımızın anayasal güvenceye alınmasını talep edeceğiz. YK Enerji'nin Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'ne kömür sağlayan madenin genişletilmesi amacıyla verilen acele kamulaştırma kararı, 'kamu yararı' gerekçesine dayanıyordu. Tüm bunlar 'kamu yararı' kisvesi altında yapıldı. Kamu yararı bir şirketin, özel bir şirketin faydası değildir. Enerjiye karşı değiliz ve topraklarımız talan edilmeden de enerji yolları bulunabilir. Ama toprağımız talan olduğunda geri dönüşü yoktur.

Biz bu ülkenin eşit yurttaşları, köylüleri, üreten çiftçileri olarak anayasadan gelen haklarımızı, emeğimizi, topraklarımızı, geleceğimizi ve kamu yararını savunuyoruz. Bir şirket kömür çıkarmaya devam etsin diye yüzlerce köylünün toprağı elinden alınıyorsa, ormanlarımız, zeytinlerimiz, su kaynaklarımız ve verimli topraklarımız yok ediliyorsa her yıl yüzlerce insanımız sağlığını kaybediyor, onlarcası hayattan koparılıyorsa; insanlarımız madende çalışırken sakatlanıyorsa toprağımız zehirleniyorsa, bunun neresi kamu yararıdır?"

Kaynak: ANKA