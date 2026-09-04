Haberler

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Çorum FK, Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü için harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların 30 yaşındaki milli stoperle anlaşma sağladığı ve transferin resmi imzaya kaldığı belirtildi. Çağlar'ın transferi tamamlanırsa Cengiz Ünder ile yeniden takım arkadaşı olacak.

  • Çorum FK, Fenerbahçe'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı ve transfer resmi imzaya kaldı.
  • Çağlar Söyüncü'nün transferinin tamamlanması halinde, Çorum FK'ya daha önce katılan Cengiz Ünder ile aynı takımda buluşacak.
  • Çağlar Söyüncü, profesyonel kariyerine Altınordu'da başladıktan sonra Freiburg, Leicester City, Atletico Madrid ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Çorum FK, transfer döneminde ses getirecek bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için görüşmelerde önemli mesafe aldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, İMZAYA KALDI

Çorum FK yönetiminin hem Fenerbahçe hem de Çağlar Söyüncü cephesiyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Çorum FK ile Çağlar Söyüncü arasında anlaşma sağlandığı ve transferin resmi imzaya kaldığı ifade edildi. Transferin mali şartları ve anlaşmanın yapısına ilişkin görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi. Sürecin tamamlanması halinde milli stoper kariyerini Çorum FK'da sürdürecek.

CENGİZ ÜNDER İLE YENİDEN BULUŞACAK

Çorum FK, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Çağlar Söyüncü'nün transferinin resmiyet kazanması halinde iki milli futbolcu bir kez daha aynı takımda buluşacak. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder; A Milli Takım'ın yanı sıra Leicester City ve Fenerbahçe'de de birlikte forma giymişti.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE OYNADI

Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü, daha sonra Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydi. Milli stoper, İspanyol ekibinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Şimdi ise kariyerine Çorum FK'da devam etmeye hazırlanıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li ismin başını yakan görüntü! İstifa ettiğini açıkladı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

500 bin müşterinin bilgilerini çaldıran ünlü döner zincirine ceza

İhmal pahalıya patladı! Ünlü döner zincirine ceza
Acun Ilıcalı'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı

Acun Ilıcalı'nın başı dertte! 100 milyon dolarlık dava açıldı
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi

Bu masa ortalığı fena karıştırdı!
Nepal'de korkunç bilanço: 1287 kişi öldü, 5 binden fazla kişi aranıyor

Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor

Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

Ağırlığı kaldırdıktan sonra korkulan oldu! Görüntü çok kötü
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı
Tarihi çeşmeyi banyoya çevirdiler! Rahatlıkları pahalıya patlayacak

Pes dedirten görüntü! Bu rahatlıkları epey pahalıya patlayacak