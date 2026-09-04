Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Çorum FK, Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü için harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların 30 yaşındaki milli stoperle anlaşma sağladığı ve transferin resmi imzaya kaldığı belirtildi. Çağlar'ın transferi tamamlanırsa Cengiz Ünder ile yeniden takım arkadaşı olacak.
- Çorum FK, Fenerbahçe'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı ve transfer resmi imzaya kaldı.
- Çağlar Söyüncü'nün transferinin tamamlanması halinde, Çorum FK'ya daha önce katılan Cengiz Ünder ile aynı takımda buluşacak.
- Çağlar Söyüncü, profesyonel kariyerine Altınordu'da başladıktan sonra Freiburg, Leicester City, Atletico Madrid ve Fenerbahçe formalarını giydi.
Çorum FK, transfer döneminde ses getirecek bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için görüşmelerde önemli mesafe aldı.
ANLAŞMA SAĞLANDI, İMZAYA KALDI
Çorum FK yönetiminin hem Fenerbahçe hem de Çağlar Söyüncü cephesiyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Çorum FK ile Çağlar Söyüncü arasında anlaşma sağlandığı ve transferin resmi imzaya kaldığı ifade edildi. Transferin mali şartları ve anlaşmanın yapısına ilişkin görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi. Sürecin tamamlanması halinde milli stoper kariyerini Çorum FK'da sürdürecek.
CENGİZ ÜNDER İLE YENİDEN BULUŞACAK
Çorum FK, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Çağlar Söyüncü'nün transferinin resmiyet kazanması halinde iki milli futbolcu bir kez daha aynı takımda buluşacak. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder; A Milli Takım'ın yanı sıra Leicester City ve Fenerbahçe'de de birlikte forma giymişti.
AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE OYNADI
Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü, daha sonra Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydi. Milli stoper, İspanyol ekibinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Şimdi ise kariyerine Çorum FK'da devam etmeye hazırlanıyor.