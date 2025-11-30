AK Parti Söğüt İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İlçe Teşkilatı üyeleri, Söğüt'ün köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sahadaki çalışmalar, vatandaşların talepleri ve ilçenin geleceğine dair planları değerlendirdi. Toplantıda, yerelde ve genelde yürütülen hizmetlerin etkinliği, sorunların çözüm yolları ve ilçenin gelişimi için izlenecek yol haritası ele alındı.

"Teşkilatımızın dinamizmi ve birlik ruhuyla hem yerelde hem genelde hizmet üretmeye devam edeceğiz"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Söğüt'ümüzün her köşesinde vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, sahadaki çalışmalarımızı daha etkin hale getiriyoruz. Teşkilatımızın dinamizmi ve birlik ruhuyla hem yerelde hem genelde hizmet üretmeye devam edeceğiz. Her bir muhtarımızın sesi, köylerimizin nefesi; biz de bu sesi daha güçlü duyurmak için sahadayız, hep birlikteyiz" dedi. - BİLECİK