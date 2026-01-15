AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'tan Miraç Kandili mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında Miraç'ın arınma, sorumluluk ve kardeşlik bilincini hatırlatan ilahi bir yolculuk olduğunu vurguladı. Ölmeztoprak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un teşrifleriyle 15 Ocak'ta (bugün) Malatya'da düzenlenecek Miraç Kandili Mevlid Programının canlı yayınlanacağını belirtti ve programa tüm Malatyalıları davet etti.

Ölmeztoprak mesajında, "Bu gece, kulun Rabbine yöneldiği ilahi hikmetin gönüllere sır gibi nakşedildiği müstesna bir gecedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura uzanan bu kutlu yolculuğu; sabrın ardından lütfu, imtihanın ardından inşirahı müjdeler. Miraç bize şunu hatırlatır: Yükselebilmek için önce arınmak gerekir. Kalbi yüklerinden hafifleten, niyetini berraklaştıran, yönünü hakikate çeviren her adım bir miraca kapı aralar. Bu gecede ümmete emanet edilen namaz, kul ile Rabbi arasında kurulan en sahih bağdır. Secde, insanın en yüce halidir" dedi.

"Dualarımız mazlum coğrafyalar için"

Ölmeztoprak, Miraç Kandili'nin aynı zamanda ümmete yüklenen sorumlulukları da hatırlattığını belirtti. Ölmeztoprak, "Bu mübarek gece aynı zamanda bir sorumluluk gecesidir. Miraç, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü yeniden hatırlatır; mazlumun yanında olmayı, adaletin izinden gitmeyi, kardeşlik hukukunu diri tutmayı emanet eder. Dualarımız mazlum coğrafyalar ve adalet arayan tüm mazlumlar içindir. Rabbim bu mübarek gecenin hürmetine gönüllerimize ferahlık, yollarımıza istikamet, işlerimize bereket nasip eylesin. Birliğimizi güçlendirsin, dirliğimizi daim kılsın. Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin; aziz milletimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin gönüllerinde hayra, dirliğe ve uyanışa vesile olmasını niyaz ediyorum. Dualarımızın gönlümüzde yer etmiş kardeşlik, merhamet ve adalet bilincimizi daha da güçlendirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da Miraç Kandili programına diyanet işleri başkanı katılacak

Ölmeztoprak ayrıca Miraç Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımıyla Malatya'da düzenlenecek programa da dikkat çekerek, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Safi Arpaguş'un teşrifleriyle, 15 Ocak 2026 tarihinde Malatya Kernek Karagözlüler Camii'nde Miraç Kandili Mevlid Programı icra edilecektir. Program TRT tarafından canlı olarak yayınlanacaktır. Aziz milletimizi ve kıymetli hemşehrilerimizi, bu mübarek gecenin manevi iklimini birlikte idrak etmeye davet ediyoruz. Bu müstesna gecenin feyzinin hanelerimize, şehirlerimize ve gönüllerimize sirayet etmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA