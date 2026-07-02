TÜDSES tanıtıldı: 800 STK tek platformda

İstanbu'da düzenlenen Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi'nin (TÜDSES) tanıtım programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Bu projeyle şimdiden 800'ün üzerinde STK, 80 binden fazla üyesiyle tek bir dijital platform altında buluşmuştur. Orta vadede hedefimiz ise Türk dünyasının farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren 5 bine yakın STK'yı bu ortak dijital platformda bir araya getirmektir. Önümüzdeki süreçte Kafkasya Orta Doğu'ya uzanan çok güçlü bir alanda lojistik, enerji, ulaştırma başta olmak üzere büyük bir seferberliği hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türk dünyasının birliği daim olsun diliyorum" dedi.

İstanbul'da düzenlenen programda Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜDSES) tanıtıldı. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda, AY-DER ve KÖKDER iş birliğiyle hazırlanan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, Göç İdaresi Daire Başkanı Anıl Gündüç, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Türk devletlerinin diplomatik temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Programda TÜDSES tanıtım filmi gösterildi. Ardından proje koordinatörü Doç. Dr. Kaan Kapan tarafından sistemin amacı ve kapsamına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Program kapsamında protokol konuşmalarının ardından Özbekistanlı "Music Bolalar" grubu sahne aldı. Türk dünyasında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ortak bir dijital platformda buluşturmayı hedefleyen TÜDSES ile kuruluşlar arasında iletişim, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sistemin orta vadede Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki yaklaşık 5 bin sivil toplum kuruluşunu aynı dijital platform altında buluşturması hedefleniyor. Program, katılımcılar arasında gerçekleştirilen networking buluşmasının ardından düzenlenen ikinci oturumla devam etti.

"Orta vadede hedefimiz Türk dünyasının farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren 5 bine yakın STK'yı bu ortak dijital platformda bir araya getirmektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Özellikle son dönemde Türk dünyası sahasında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Biz de Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve güçlü iradesi doğrultusunda, Türk dünyasıyla iş birliğini her alanda geliştirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki aylarda, ekim ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Başkanları 13. Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Bu önemli buluşmayla birlikte, Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki etki kapasitesi, Türk dünyasının birlik ruhuyla daha da güçlenecek ve yeni bir ivme kazanacaktır. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜRKSES) de Cumhurbaşkanımızın 15 Aralık'ta hayata geçirdiği çok önemli bir projeydi. Bugün bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyle şimdiden 800'ün üzerinde STK, 80 binden fazla üyesiyle tek bir dijital platform altında buluşmuştur. Orta vadede hedefimiz ise Türk dünyasının farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren 5 bine yakın STK'yı bu ortak dijital platformda bir araya getirmektir. Önümüzdeki süreçte Kafkasya Orta Doğu'ya uzanan çok güçlü bir alanda lojistik, enerji, ulaştırma başta olmak üzere büyük bir seferberliği hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türk dünyasının birliği daim olsun diliyorum" diye konuştu.

"Sivil toplum kuruluşlarımız, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir görev üstlenmektedir"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise konuşmasında, "Böylesine önemli bir programda, böylesine seçkin bir toplulukla İstanbulumuzda bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen AK Parti Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle partimiz bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı düzeyinde ihdas edildi. Prof. Dr. Kürşad Zorlu Başkanımız da bu başkanlığın dinamik ve etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi adına ekibiyle birlikte önemli katkılar sunmaktadır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli Başkanımıza, Türk dünyasına verdikleri önem dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız, kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında, dayanışmanın güçlendirilmesinde ve gönül coğrafyamızla aramızdaki bağların kuvvetlendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticilerine gönülden teşekkür ediyorum. Gönül coğrafyamızla olan bağlarımızı daha da güçlendirmek adına bu programda bulunuyoruz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı, Türk devletleriyle Türk Yüzyılı olarak kendini tüm dünyada gösterecek"

Özdemir konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce yaklaşık 22 kilometrekarelik bir alanda ve 800 bin nüfusa hizmet verdiğimiz dönemde ilk işlerimizden biri Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Merkezi'ni kurmak olmuştu. Küçük bir alanda ancak son derece verimli çalışmalar gerçekleştirmiştik. Bugün ise çok daha geniş bir coğrafyada, farklı yöntem ve projelerle aynı anlayışı sürdürmenin ilk adımlarını atıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul adına ve ülkemiz adına Başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda önemli projeler üzerinde çalışıyoruz. Başkanımızla Balkan masası kurulması noktasında nemli bir sürecin finaline gelmiş bulunmaktayız. Gönül coğrafyamızla olan bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı'na girmiş bulunmaktayız. Yapılan çalışmalar ve STK'lar ile Türkiye Yüzyılı inşallah Türk devletleriyle Türk Yüzyılı olarak kendini tüm dünyada gösterecek." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı