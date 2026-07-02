Wimbledon'da Prenses Kate rüzgarı: Şıklığıyla büyüledi

Galler Prensesi Kate Middleton, dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon'da bu yıl da ilgi odağı oldu. Zarif tarzı, sıcak tavırları ve tenis tutkusuyla dikkat çeken Prenses, turnuvanın ilk günlerinde yaptığı sürpriz ziyaretle hem tenis severlere unutulmaz anlar yaşattı hem de sosyal medyada gündem oldu.

44 yaşındaki Kate Middleton, Wimbledon Park'ta sabahın erken saatlerinde sıraya girerek bilet bekleyen tenis tutkunlarıyla bir araya geldi. Çadırlarda geceleyen hayranlarla sohbet eden Prenses, onlara giriş kartlarını bizzat dağıttı. Fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Middleton, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek sıcak tavırlarıyla büyük beğeni topladı.

Tenis Tutkunlarıyla Yakından İlgilendi

Kate Middleton'ın halkın arasına karışması ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Vatandaşlarla sohbet eden Prenses, geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamladığı zorlu "Three Peaks" yürüyüşü nedeniyle de birçok kişiden tebrik aldı.

Wimbledon'da bulunan tenis severler, kraliyet ailesinin önemli bir üyesini bu kadar samimi ve ulaşılabilir görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kraliyet Geleneğinin Dışına Çıktı

Normal şartlarda Wimbledon karşılaşmalarını Kraliyet Locası'ndan takip eden Kate Middleton, bu kez farklı bir tercih yaptı.

Prenses, turnuvanın dış kortlarını ziyaret ederek İngiliz tenisinin yükselen isimlerine destek verdi. Eski İngiliz tenisçi Tim Henman ile All England Club Başkanı Deborah Jevans'ın eşlik ettiği Middleton, 18 numaralı kortta mücadele eden genç İngiliz tenisçi Arthur Fery'nin maçını tribünden izledi.

"Bu Kadar Mütevazı Olmasını Beklemiyordum"

Turnuva alanında Prenses ile karşılaşan 77 yaşındaki emekli haritacı Maurice Jones, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Yanımıza gelip hangi maçları izleyeceğimizi sordu. Son derece nazik ve samimiydi. Halkın arasında bu kadar rahat dolaşacağını hiç beklemiyordum. Birkaç gün önce tamamladığı zorlu yürüyüş nedeniyle kendisini tebrik etme fırsatı bulduğum için çok mutluyum."

Wimbledon'ın Perde Arkasını İnceledi

Kate Middleton yalnızca maçları izlemekle kalmadı. Turnuvanın medya merkezini de ziyaret eden Prenses, Wimbledon yayınlarının nasıl hazırlandığını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra ise dezavantajlı çocuklara fotoğrafçılığı sevdirmeyi amaçlayan "Shine Camera Club" projesinin üyeleriyle buluştu. Çocuklarla yakından ilgilenen Middleton, sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteği bir kez daha göstermiş oldu.

Zarif Kombini Büyük Beğeni Topladı

Kate Middleton'ın Wimbledon stili yine moda dünyasının gündemine oturdu.

Prenses, yaz aylarına uygun keten kumaştan oluşan açık mavi takım elbise tercih etti. Kombinini sade beyaz bir bluzla tamamlayan Middleton, Ralph Lauren marka güneş gözlüğü ve mavi tonlardaki damla küpeleriyle şıklığını ön plana çıkardı.

Saçlarını at kuyruğu şeklinde toplayan Prenses'in sade ama zarif görünümü moda uzmanlarından tam not aldı.

Wimbledon'ın Vazgeçilmez İsmi

Kate Middleton, 2016 yılından bu yana All England Lawn Tennis and Croquet Club'ın kraliyet hamisi olarak görev yapıyor. Bu nedenle Wimbledon ile güçlü bir bağa sahip olan Prenses, neredeyse her yıl turnuvada yer alıyor.

Sadece Prens George'a hamile olduğu 2013 yılında ve COVID-19 salgını nedeniyle turnuvanın düzenlenmediği 2020 yılında Wimbledon'a katılamayan Middleton, diğer yıllarda ise turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Son yıllarda Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ve Iga Swiatek gibi dünya tenisinin yıldızlarına kupalarını takdim eden Kate Middleton, Wimbledon'ın en ikonik yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bu yıl da hem zarif tarzı hem de tenis severlerle kurduğu samimi iletişim sayesinde turnuvanın unutulmaz isimleri arasında yer alan Galler Prensesi, Wimbledon geleneğinin vazgeçilmez simgelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.