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Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu

Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu Haber Videosunu İzle
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
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2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı, Miami yolculuğu öncesinde Kansas City Havalimanı'nda sıkı güvenlik kontrolünden geçti. Futbolcular el dedektörleriyle tek tek aranırken, takım kaptanı Lionel Messi'nin güvenlik uygulamasına gülümseyerek verdiği tepki kameralara yansıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı, Miami yolculuğu öncesinde Kansas City Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı.

ABD'deki kamp çalışmalarını sürdüren Arjantin kafilesi, havalimanında güvenlik güçleri tarafından tek tek kontrolden geçirildi.

FUTBOLCULAR EL DEDEKTÖRÜYLE ARANDI

Dünya yıldızlarından oluşan Arjantin kadrosu, güvenlik prosedürleri kapsamında el dedektörleriyle arandı. Futbolcuların tek tek kontrolden geçirildiği anlar kameralara yansırken, uygulama ilginç görüntüler oluşturdu.

MESSİ'NİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Takım kaptanı Lionel Messi de güvenlik kontrolünden geçti. El dedektörüyle aranırken gülümseyerek tepki veren Messi'nin tavırları kameralara yansıdı. Yıldız futbolcunun rahat tavırları kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Arjantin Milli Takımı, güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi için Miami'ye hareket etti.

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