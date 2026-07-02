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Antalya'da taksici skandalı! "Haram" diyen turiste böyle cevap verdi

Antalya'da taksici skandalı! 'Haram' diyen turiste böyle cevap verdi Haber Videosunu İzle
Antalya'da taksici skandalı! 'Haram' diyen turiste böyle cevap verdi
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Antalya'da taksimetre açmayı reddederek turistten 30 dolar (1400 TL) sabit ücret talep eden taksicinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yolcunun sayacın açılmasında ısrar edip haksız kazanca "Haram" diyerek tepki göstermesi üzerine taksici, "Ben Müslüman değilim, haram değil" yanıtını verdi. Fiyatı kabul etmeyen turisti havalimanına geri bırakmakla tehdit eden şoförün rahat tavırları, taksi denetimlerindeki zafiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Antalya'da bir taksi şoförü, yabancı turist için taksimetreyi açmayarak 30 dolar (1400 TL) talep etti.
  • Turistin 'haram' tepkisine şoför, 'Ben Müslüman değilim' diyerek yanıt verdi.
  • Tartışma yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, kayıt dışı fiyatlandırma ve taksimetre açmama tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Araca binen yabancı uyruklu bir turist ile taksi şoförü arasında geçen pazarlık ve tartışma, yolcunun cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

TAKSİMETREYİ AÇMAMAKTA DİRETTİ

Görüntülerde, şoförün taksimetre açmayı reddederek yolculuk için 30 dolar (1400 TL) talep ettiği görülüyor. Yolcunun ısrarla taksimetrenin açılmasını (Rusça sayaç anlamına gelen 'şotçik' kelimesini kullanarak) istemesine rağmen şoför, araçta taksimetre olmadığını iddia ederek sabit fiyatta diretiyor.

Turistin fiyatı kabul etmemesi ve sayacın açılmasında ısrarcı olması üzerine sinirlenen taksi şoförü, yolcuyu tehdit ederek "Seni aldığım yere, havalimanına geri bırakacağım" ifadelerini kullanıyor.

"HARAM DOSTUM, BU HARAM"

İkili arasındaki gerilim, tartışmanın inanç ve ahlak boyutuna taşınmasıyla daha da ilginç bir hal alıyor. Turistin, taksicinin haksız kazanç elde etmeye çalışmasına tepki olarak, "Haram dostum, taksimetreyi açmadın, bu haram" demesi üzerine şoförden beklenmedik bir yanıt geliyor. Taksici, dolandırıcılık suçlamasını umursamayarak, "Haram değil, ben Müslüman değilim" diyerek kendini savunuyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hem taksilerdeki denetim eksikliğini hem de turistlerin maruz kaldığı mağduriyetleri bir kez daha gözler önüne serdi. Kullanıcılar, yetkililerin bu tür olaylara karşı caydırıcı cezalar uygulaması gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKALEM:

Haram yemek için Müslüman değilm dedin , öyle mi ?! Peki ya vicdanın ?!

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