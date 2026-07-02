Haberler

Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti

Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti Haber Videosunu İzle
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde, paten süren küçük bir çocuğun babasının amcası tarafından darbedilip ölümle tehdit edildiği anlar sosyal medyada infial yarattı. Şahsın hemen yanında duran bir kazma eşliğinde çocuğu sarsarak "Seni öldürürüm" dediği ve çocuğun korkuyla özür dilediği görüntülerin yayılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Emniyet güçleri tarafından hızla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma devam ediyor.

  • Konya'nın Karatay ilçesinde bir çocuk, akrabası tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı.
  • Saldırganın çocuğun babasının amcası olduğu tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı.
  • Şiddet anları cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada yayıldı.

Konya'dan yansıyan ve sosyal medyada hızla yayılan şiddet görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Karatay ilçesinde meydana gelen olayda, küçük bir çocuğun akrabası tarafından maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddet cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İnternete düşen videoda olayın vahameti net bir şekilde görülüyor. Ayağında beyaz patenleri ve üzerinde spor forması bulunan küçük çocuk, yerde başını koruyarak çaresizce ağlarken; saldırgan şahıs çocuğu kolundan tutup şiddetle havaya kaldırarak sarsıyor. Olayın en korkutucu detaylarından biri ise, şahsın hemen ayaklarının dibinde duran saplı kazma.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Videoya yansıyan anlarda, şiddet uygulayan adamın küçük çocuğu ölümle tehdit ettiği ve çocuğun korkuyla yalvardığı yürek burkan diyaloglar duyuluyor. Çocuğun korku dolu feryatları ve şahsın acımasız tavırlarının yer aldığı video, sosyal medya platformlarında büyük bir tepki dalgasına yol açtı. 

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Binlerce kullanıcının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek çağrıda bulunmasının ardından yetkililer hızla harekete geçti. Emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda, saldırganın çocuğun babasının amcası olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Beklenen düzenleme Meclis'e sunuldu! Tüm öğrencileri kapsıyor
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfatih yıldırım:

O yaşta ki bir çocuk, yediği tokatın acısını unutur ama yaşadığı travmayı asla unutamaz. Hayatı buyunca da o dayak atan vicdansızı düşman bilecek.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Belediye başkanı timsahla evlendi

Belediye başkanı "prenses"le evlendi
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var

NATO Zirvesi'nin ardından Meclis'e geliyor! PKK'ya bu isim verildi
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu