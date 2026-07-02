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Sihirbazlık gösterileriyle tanınan şüpheli uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı

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Televizyondaki yarışma programında sihirbazlık gösterisi yapan Yaser Koçak, Bahçelievler'deki evinde kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu ile yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da katıldığı bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.

Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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