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Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak Haber Videosunu İzle
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
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Kamuoyunda uzun süredir beklenen öğrenci affına ilişkin kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme, daha önceki aflardan yararlanamayan tüm öğrencileri kapsayacak.

  • Öğrenci affı düzenlemesi, AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanarak Meclis'e sunuldu.
  • Düzenleme, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanları kapsıyor.
  • Yararlanmak isteyenlerin, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 4 ay içinde başvurması gerekiyor; terör ve belirli ağır suçlardan hükümlü olanlar kapsam dışı.

Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarım kalan ve üniversiteleriyle ilişiği kesilen milyonlarca genci yakından ilgilendiren yasal düzenlemede sona gelindi. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Yükseköğretim Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören kanun teklifi bugün resmi olarak Meclis'e sunuldu.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında yürütülen ve kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen düzenlemede, üniversite ile ilişiği kesilen binlerce öğrenciye yeniden kampüslerine dönme ve eğitimlerini tamamlama hakkı tanınacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Meclis'e sunulan kanun teklifinin en kritik ve merak edilen detayı ise kapsamı oldu. Hazırlanan metne göre;

  • 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ilişiği kesilen önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
  • Üniversiteye kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar,
  • Daha önce çıkarılan öğrenci affı düzenlemelerinden yararlanmayan öğrenciler, yasalaşması halinde yeniden öğrenim hakkı elde edebilecek.

Düzenlemeden yararlanacak öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

4 AY İÇİNDE BAŞVURMA ŞARTI VAR

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından öğrencilerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurmaları gerekecek. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar ise kapsam dışında tutulacak.

ALAN DEĞİŞTİRME HAKKI DA VERİLECEK

Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecekleri öngörülüyor.

Ayça Elal
Ayça Elal
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah:

Köylerdeki tarlalara yapılan koyun ve inek sürüleri manzaralı adı üniversite kendisi yüksek liselere kapanmaması için gelecek vaat etmeyen bölümlere öğrenci aranıyor. Parası çok, aklı klıtlara duyurulur.

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