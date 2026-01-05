AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: 'AK Parti, Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketidir'

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yargıtay Başkanlığı'nca 2 Ocak'ta açıklanan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilerin güncel üye sayılarını içeren resmi verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Gürkan, açıklanan rakamlara göre, Ak Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirtti. Bu artışın, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını vurgulayan Başkan Gürkan, talep ve beklentilerin doğrudan sahadan okunarak karar süreçlerinin bu iradeyle şekillendirildiğini söyledi. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağın, Ak Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirdiğini dile getirdi.

Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca Ak Parti'nin siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürüttüğünü belirten İl Başkanı Davut Gürkan, Yargıtay tarafından açıklanan üye artışının yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Ak Parti'nin farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, "Biz Büyük Bir Aileyiz" anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Gürkan, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Bursa özelinde yürütülen yeni üye çalışmalarına da değinen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mayıs ayında başlatılan üye seferberliği kapsamında Bursa'da 49 bin 394 yeni üyeye ulaşıldığını açıkladı.

Yeni üyelerle birlikte Bursa'daki toplam üye sayısının 407 bin 543'e çıktığını belirten Başkan Gürkan, "Bursa'mızda toplam üye sayımız, 24 yılın en fazla üye sayısı olarak 407 bin 543 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Gürkan, bu sonucun mahallelerde, sokaklarda ve evlerde yürütülen çalışmanın bir sonucu olduğunu ve Bursa teşkilatının her kademesinde görev yapan AK kadroların büyük gayreti bulunduğunu vurgulayarak, "Samimiyetle anlatılan bir dava, güvenle uzatılan bir el, umutla kurulan bir gönül bağıyla bu tablo gerçekleşti. Bu anlamda tüm dava ve yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA