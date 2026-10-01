AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'in kayınvalidesi Döndü Karabacak vefat etti

AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'in kayınvalidesi Döndü Karabacak vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in kayınvalidesi Döndü Karabacak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eldemir'in eşi Funda Eldemir'in annesi olan Karabacak'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Nevşehir'de defnedilecek.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in eşi Funda Eldemir'in annesi Döndü Karabacak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Nevşehir'e defnedilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı