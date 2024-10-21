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Aile İçindeki Sorumluluklar ve Çocuklara Vakit Ayırmanın Önemi

Aile İçindeki Sorumluluklar ve Çocuklara Vakit Ayırmanın Önemi
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Amasya Müftülüğünde düzenlenen 'Ailede sorumluluk bilinci' konferansında aile içindeki sorumluluk ve çocuklara zaman ayırmanın önemine değindi. İhmal edilen çocuklara duygusal acı verileceğini vurguladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Anne ve babalar, çocuklarına vakit ayırmalıdır. Çocuklarını ihmal eden anne ve baba, çocuklarına duygusal acı verir" dedi.

Amasya Müftülüğünde düzenlenen "Ailede sorumluluk bilinci" konulu konferansta aile içindeki sorumlulukların ve bireylerin toplumsal rolünün önemine değinerek aile değerlerinin korunması ile geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Köse, "Anne ve baba, çocuklarına vakit ayırmalıdır. Çocuklarını ihmal eden anne ve baba, çocuklarına duygusal acı verir. Anne ve baba, bir çocuk için vazgeçilmezdir" diye konuştu.

Rektör Köse'ye teşekkür eden Amasya Müftüsü Hamza Bayram da, "Ebedi saadeti yakalamamız İslam'ın emirleri çerçevesinde ve sevgili peygamberimizin tatbik ettiği şekilde sorumluluk bilinciyle bir aile kurmamıza ve yaşamamıza bağlıdır" şeklinde konuştu.

Konferansa, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, müftülük görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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