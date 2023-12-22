Aile Akademisi için imzalar atıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki üniversiteler, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Barosu, kolluk kuvvetleri iş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Türkiye'de bir ilk olan "Aile Akademisi" için protokol imza töreni düzenlendi.

Toplumun temel taşı olan "Aile" kurumunun sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, aile içi sağlıklı iletişimin sürdürülmesi, huzurun sağlanması ve aile bütünlüğünün korunması kapsamında kurulacak Gaziantep Aile Akademisi için hazırlanan protokol, Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

İşleyişi ve çalışmasıyla Türkiye'de bir ilk olacak ve 26 Aralık 202 3 Salı günü açılışı yapılacak akademi, bünyesinde vereceği hizmetlerle çeşitli nedenlerle aile içi çatışmalarla karşı karşıya kalan bireylerin sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetler yapacak, danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek. Merkez danışanlarına, ücretsiz hizmetlerinin yanı sıra paydaşlarla beraber eğitimler verecek, hukuki danışmanlık sağlayacak.

Aile Akademisi Gaziantep modeli ile çalışacak

Gaziantep Modeli ile bütün kurumların katkısıyla hizmet verecek sistemde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep Barosu, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, GAGEV ile ortak çalışacak.

"Aile güçlendikçe birey de millet de güçleniyor"

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep'te göreve gelir gelmez projeyi sahiplendiğini belirttiği Vali Kemal Çeber'e verdiği tüm destekler için teşekkür ederek, "Biz büyük bir milletiz. Bizi biz yapan değerler var. Biz ne ana ne de ataerkil bir toplumuz biz aileerkil bir toplumuz. Aile denilen kurum üzüntüde sığınacağımız bir liman sevincimizi paylaşacağımız kurum. Aile güçlendikçe birey de millet de güçleniyor. En son bunu asrın felaketinde yaşadık. Ne kadar güçlü bir millet olduğumuz yine ispatlandı ve aile değerlerimizin en zor zamanda nasıl bizi koruyup kolladığını, en az zararla buradan nasıl çıkacağımızı bize gösterdi" dedi.

"Biz yeni nesil belediyecilikte aileyi, insanı merkeze alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz"

Başkan Şahin ayrıca aile ile toplumun korunması ve güçlenmesi için bilimsel yaklaşımın gerekliliğine değinerek, "Akademide uygulanan bu model Türkiye'de ilk defa burada uygulanıyor. Önce biz bunu GASMEK bünyesinde başlattık. Gördük ki küçük bir dokunuş aileyi derleyip topluyor. Bilimsel yaklaşıldı, hocalarımızla çalışıldı. Yuvalar devam ettiği, mutlu aileler sürdükçe mutlu millet, mutlu şehir oluyoruz. Bu küçük dokunuşun ne kadar güçlü olduğunu görünce çok daha güçlendirilmiş bir protokole dönüştü. Biz yeni nesil belediyecilikte aileyi, insanı merkeze alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Mutlu yuvalar çoğaldıkça güçlü adımlarla millet olarak yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Projede bulunan kamu kurumları olarak hepimiz bunu çok önemsiyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise törende yaptığı konuşmada imzaların Türkiye'ye konuda önderlik edeceği için önemli olduğunu ifade ederek, "Gaziantep'te bir ilk yaşanıyor. Yapılan ön çalışmalarda, yapılacak işler ve hedefleri düşündüğümüzde ülkeye önderlik edecek çalışmanın imzalarını Gaziantep atacak. Öncesinde yapılan bu çalışmayı protokole dönüştürerek önemli bir adım atıyoruz. 'Devlet büyük bir aile, aile küçük bir devlettir.' Her ikisini güçlü temeller üzerine yerleştirdiğinizde, inşa ettiğinizde çok sağlam bir toplumunuz ve güzel bir geleceğiniz olur. Dünya üzerinde özel ve güçlü bir millet, her zaman var olan örnek bir devlet olma unsurunun temeli aile kurumumuzdur. Projede bulunan kamu kurumları olarak hepimiz bunu çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise, "Aile Türk toplumu tarihin varoluşundan beri özel bir yere sahip olmuştur. Aile Türk toplumun kültürel yapısını taşıyarak bu günlere kadar gelmesini sağlamıştır" diye konuştu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise, "Türkiye model olması gereken bir iş çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten burada toplanmamızda onu gösteriyor. Bu toplantı bu imzalar bize büyük bir sorumluk yüklüyor. Bu yüzden bu projeyi Türkiye'ye örnek bir model yapmak hepimizin en birinci vazifesi olacaktır" şeklinde konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise, "Biz işin bilim tarafındayız. Aile araştırma ve uygulama merkezimiz olmak üzere bu konuda yapılacak bilimsel araştırmalara iş birliği protokolünün içerisinde yer alacak ve çalıştırılacak modele entegrasyonu için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmuz Demir tarafından imzalandı.