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AİÇÜ'ye TSE tarafından "TS EN ISO 90012015 belgesi" verildi

AİÇÜ'ye TSE tarafından
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) yürütülen Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına ilişkin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Dış Tetkik heyeti tarafından yapılan denetimler sonucunda TS EN ISO 9001: 2015 Belgesi almaya hak kazanan AİÇÜ'ye TSE tarafından TS EN ISO 9001: 2015 Belgesi verildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) yürütülen Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına ilişkin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Dış Tetkik heyeti tarafından yapılan denetimler sonucunda TS EN ISO 9001: 2015 Belgesi almaya hak kazanan AİÇÜ'ye TSE tarafından TS EN ISO 9001: 2015 Belgesi verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleştirilen TS EN ISO 9001: 2015 Belgesi Takdim Töreni'ne Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Yılmaz ile akademik ve idari personel katıldı.

Törende konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite olarak TS EN ISO 9001: 2015 Belgesi almanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Karabulut, TS EN ISO 9001: 2015 Belgesi'nin alınmasında emeği geçen başta Kalite Koordinatörlüğü ekibi olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Üniversitelerin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, üniversitelerdeki elde edilen başarıların ve gelişimin sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğunu belirtti.

AİÇÜ'deki akademik ve idari yapıdaki niceliğin her geçen gün arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut, "Bu niceliksel artışa bağlı olarak akademik ve idari birimlerimizdeki niteliği de artırmış bulunmaktayız. Üniversitemiz, 17 bin öğrencisi, 600 akademisyeni ve bin idari personeli ile yaklaşık 20 bin kişilik bir aile oldu. Bu nicel büyüme ile Üniversitemiz, uluslararası 4 farklı derecelendirme kuruluşu listesinde yer alarak ismini hem Türkiye'de hem de dünyada duyurmayı başarmıştır" diye konuştu.

AİÇÜ'de kalite ile ilgili faaliyetlerin bir çalışma kültürü haline dönüşmesini amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ'nün milli ve manevi değerler çerçevesinde çalışmalarına devam ederek başarı sıralamasını daha da yukarıya taşıyacağını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ'ye desteklerinden dolayı TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin'e teşekkür etti.

Programda, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE'nin kurumsal yapısı ve faaliyet alanları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Şahin, AİÇÜ'yü TS EN ISO 9001: 2015 Belgesi almasından dolayı tebrik etti.

AİÇÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Yılmaz ise bir yıllık emeğin sonucunda başarılı bir denetimin ardından TS EN ISO 9001: 2015 Belgesi'nin alındığını söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, kalite faaliyetlerine katkı ve desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür ettiğini belirtti.

Tören, TSE Başkanı Şahin'in Rektör Prof. Dr. Karabulut'a TS EN ISO 9001: 2015 Belgesi takdimi ile sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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