Ahırdan gelen acı seslere koşan çiftçi, gördüğü manzara sonrası hemen yetkilileri aradı
Yerel Haberler
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir vatandaş, ahırından gelen sesler üzerine ineğinin yemliğe düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, başarılı bir çalışma sonrasında sıkışan ineği kurtardı.
Akyazı ilçesinde yemlik içerisine düşerek sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Batakköy Mahallesi 1002 Sokak üzerinde bulunan Hatice Soğukçelik'e ait ahırda bulunan inek, yemliğe düşerek sıkıştı.
HEMEN BÖLGEYE GELDİLER
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde inek, sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel