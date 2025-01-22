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Ağrı'da Öğrenciler Pilot Olma Hayalini Yaşadı

Ağrı'da Öğrenciler Pilot Olma Hayalini Yaşadı
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kaymakamlık tarafından yürütülen 'Bir Hayalim Var' projesi kapsamında, pilot olma hayali kuran öğrenciler Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nı ziyaret etti. Kaymakam Mehmet Nesip Mahir, öğrencilerin havacılığı deneyimlemeleri için onları havalimanına götürdü.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kaymakamlık tarafından yürütülen "Bir Hayalim Var" projesi çerçevesinde, pilot olma hayali kuran öğrenciler, Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir'in öncülüğünde Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nı ziyaret etti.

Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, öğrencilerin hayallerine dokunmayı hedefleyen "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında, gelecekte pilot olma hedefi taşıyan gençleri makam aracıyla havalimanına götürdü. Ziyarette Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de eşlik etti.

Havalimanı ve uçak gezisinde büyük heyecan

Ziyaret sırasında öğrenciler, havalimanı personelinden terminal binalarının işleyişine, uçakların kalkış ve iniş süreçlerinden hava trafik kontrol kulesine kadar birçok konuda bilgi aldı. Kaymakam Mahir, öğrencilerle birlikte kontrol kulesini ziyaret ederek, kule çalışanlarından havacılık sektörü ve kule işleyişi hakkında detaylı bilgi aldı. Ardından uçağa geçen öğrenciler, pilot koltuğuna oturarak unutulmaz anlar yaşadı. Kaymakam Mahir, çocuklarla tek tek ilgilenerek onların sorularını yanıtladı ve hayallerine ulaşmaları için azimle çalışmaları gerektiğini söyledi.

"Hayallerinize ulaşmak için çalışmaya devam edin"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Mahir, "Bir Hayalim Var" projesiyle çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi ve onlara hedeflerine ulaşma konusunda motivasyon sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Mahir, "Bugün öğrencilerimizle birlikte onların gelecekteki meslek hayalini yerinde deneyimleme fırsatı sunduk. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek, bizim için en büyük motivasyon. Umuyorum ki bu ziyaret, onları hedeflerine bir adım daha yaklaştırır. Çocuklarımızın hayallerine ulaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakamlık ve eğitmenlerin desteğiyle öğrencilerin hayal kurma cesareti kazandığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, Kaymakam Mahir ve diğer yetkililere teşekkür ederek, havalimanından unutamayacakları anılarla ayrıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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