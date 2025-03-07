ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Hamaney'e mektup gönderdi: Anlaşalım
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

Ağrı'da Deprem Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Ağrı'da Deprem Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında il genelindeki okullarda öğrencilere deprem ve yangın güvenliği konularında bilgilendirme tatbikatları yaptı. Öğrencilere afet anında nasıl davranmaları gerektiği üzerine eğitim verildi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında il genelindeki tüm okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları ve tatbikatlar gerçekleştirildi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat ve bilgilendirme faaliyetlerine öğretmenler, idareciler ve ilgili uzman ekipler de katılım sağladı. Öğrencilere, afet anında panik yapmadan güvenli alanlara yönelmeleri ve acil durum kurallarına uymaları konusunda uygulamalı eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin deprem konusunda bilinçlendirilmesi ve olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması amacıyla il genelinde geniş çaplı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kökrek, "Deprem Haftası kapsamında tüm okullarımızda öğrencilerimize yönelik bilgilendirme seminerleri düzenledik. Afet anında nasıl hareket edilmesi gerektiği, doğru tahliye yöntemleri ve afet sonrası alınması gereken önlemler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Ayrıca okullarımızda deprem tatbikatları gerçekleştirerek öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerini sağladık." dedi.

Deprem bilincinin artırılmasının yanı sıra yangın güvenliği konusuna da önem verdiklerini vurgulayan Kökrek, okul binalarının yangın güvenliği açısından denetlendiğini ifade etti.

Kökrek,"Okullarımızda yangın güvenliği tedbirlerini gözden geçiriyoruz. Yangın söndürme cihazlarının durumu, acil çıkış kapıları ve tahliye planları gibi konuları ekiplerimizle birlikte denetliyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin hem deprem hem de yangın gibi olası afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağlamak." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
img

Taraftarlar kahrolacak! Galatasaray'da veda kararı
img

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.