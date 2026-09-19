Adana Seyhan'da çöp evde yaşayan anne ve üç çocuk CİMER ile sıcak yuvasına kavuştu

Adana'da bir anne ile ikisi engelli üç çocuğunun sağlıksız şartlarda yaşadığına ilişkin CİMER başvurusu üzerine ekipler harekete geçti. Çocuklar geçici korumaya alınırken, çöplerden arındırılıp tadilatı yapılan evde aile yeniden sıcak yuvasına kavuştu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir anne ile ikisi engelli üç çocuğunun "çöp ev" olarak nitelendirilebilecek sağlıksız şartlarda yaşadığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. CİMER'e yapılan başvurunun ardından çocuklar geçici süreyle koruma altına alınırken, ev baştan sona temizlenerek ilaçlandı, tadilat ve bakım çalışmaları yapıldı. Anne ve çocukları daha sonra sağlıklı hale getirilen evlerine döndü.

Komşuların CİMER'e yaptığı başvuruda, çocukların temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı ve ailenin hijyenik olmayan şartlarda yaşadığı bildirildi. Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, 2010, 2011 ve 2015 doğumlu üç çocuğun yaşadığı evde yoğun miktarda çöp bulunduğu, banyonun çöplerle dolu olduğu ve evde temel ihtiyaçları karşılayacak yeterli eşyanın bulunmadığı tespit edildi.

Çocuklar geçici süreyle korumaya alındı

İncelemenin ardından anne ve üç çocuk geçici süreyle kadın konukevine yerleştirildi. Çocukların sağlık ve beslenme durumları takip edilirken, annenin çocuklarıyla iletişimi de gözlemlendi. Ailenin mülkiyetindeki ev çöplerden tamamen arındırıldı, ilaçlandı, badana ve boya işlemleri yapıldı. Gerekli tadilatlar tamamlanırken eksik eşyalar da temin edildi. Evin çocukların sağlıklı şekilde yaşayabileceği hale getirilmesinin ardından aile yeniden evine yerleştirildi.

Çocukların özel ihtiyaçları belirlendi

Çocukların babasının yaklaşık 10 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenirken, iki çocuğun farklı düzeylerde otizm tanısının, diğer çocuğun ise orta düzeyde özel ihtiyaç raporunun bulunduğu tespit edildi. Çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırıldığı bildirildi.

Aile için sosyal ve ekonomik destek süreci başlatılırken, ayni ve nakdi yardım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili kurumlarla iletişime geçildi. Rehberlik ve yönlendirmelere açık olduğu değerlendirilen anne, psikolojik ve/veya psikiyatrik destek alması için sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Ailenin çocukların güvenliği ve yaşam şartlarının devamlılığı açısından bir süre daha takip edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı