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Adana Kozan'da öğrenciler 1. sınıfta diktikleri zeytini 8. sınıfta hasat etti

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Adana Kozan'da öğrenciler 1. sınıfta diktikleri zeytini 8. sınıfta hasat etti
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Adana Kozan'daki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, 1. sınıfta diktikleri zeytin fidanlarının 8. sınıfa geldiklerinde ilk hasadını yaptı. Yaklaşık 25 öğrencinin katıldığı etkinlikte ilk öğretmenleri ve okul müdürü de hasada eşlik etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde Gazi İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, 1. sınıftayken öğretmenleriyle birlikte diktikleri zeytin fidanlarının 8. sınıfta ilk hasadını yaptı. Yıllar sonra aynı ağaçların başında buluşan öğrenciler, hem geçmişi yad etti hem de kendi elleriyle diktikleri zeytinleri topladı.

Kozan'da Gazi İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin 7 yaşında minik elleri ile diktikleri zeytin fidanları, 8 yıl aradan sonra anlamlı bir etkinlik ile hasat edildi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler büyüyen ağaçların ilk hasadını gerçekleştirdi. Yaklaşık 25 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrencilerin ilk öğretmenleri Vahap Bozkurt ve Okul Müdürü Yusuf Baysal da çocuklarla birlikte hasada katıldı.

"Amacımız üretimden tüketime geçme sürecini yaşayarak görmeleriydi"

Okul Müdürü Yusuf Baysal, etkinlikle öğrencilerin üretim sürecini yaşayarak öğrenmelerini amaçladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz birinci sınıftayken dikmiş oldukları zeytin fidanlarını bu yıl sekizinci sınıfa geldiklerinde hasat ediyorlar. Kendilerinin dikmiş oldukları zeytin ağacından kendilerini hasat yaptılar. Amacımız, üreten bir toplum için öğrencilerimizin dikmiş oldukları fidandan üretime, üretimden tüketime geçme sürecini yaşayarak görmeleriydi. Okulumuzun bahçesinde yaklaşık 20 ağacımız var. Bu ağaçlardan bazılarını da mezun olan öğrencilerimiz dikmişti" dedi.

"Hiç unutamıyorum, şimdi zeytinini topluyorum"

Öğrencilerden Zeynep Kindan, 1. sınıfta öğretmeni Vahap Bozkurt ile birlikte fidan diktiklerini belirterek, "8. sınıfa gidiyorum. Hatırlıyorum, Vahap hocamız fidan almıştı. Beraber buraya gelip hep birlikte dikmiştik. Çok güzel bir anıydı, hiç unutamıyorum. Şimdi bugün onun zeytinini topluyorum. Çok heyecanlıyım, çok güzel bir duygu. Vahap hocamız sağ olsun bize bu duyguyu yaşattı. Çok mutluyum" diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa Kelebek ise fidan diktikleri günü hatırladığını ifade ederek, "Gazi Ortaokulu'nda okuyorum. Birinci sınıfta hocamızla ve bütün arkadaşlarımızla birlikte fidan dikmiştik. Şimdi zeytinleri tek tek toplamak çok güzel hissettiriyor. Eğlenerek topladık" dedi.

"O zaman hep birlikte dikmiştik, can suyunu verdik"

Gaffar Esat Ersin de 1. sınıfta diktikleri fidanın yıllar içinde büyüdüğünü belirterek, "Gazi Ortaokulu'nda okuyorum. Birinci sınıfta Vahap hocamızla birlikte buraya gelip bir fidan dikmiştik. Çok küçüktü. Şimdi boyumuzu aştı. O zaman hep birlikte dikmiştik, can suyunu verdik, toprağını kapattık. Şimdi büyüdü ve hasadını yapıyoruz. Çok güzel bir şey. Zeytinleri tek tek toplarken eski günlerimi hatırlıyorum. Arkadaşlarımla birlikte bunu diktiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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