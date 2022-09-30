Adana haber: Pozantı'da Gökbez Köy Yaşam Merkezi açıldı

Adana habere göre Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, katıl durumdaki okulların köy yaşam merkezlerine dönüştürüleceğini belirterek, "Devletimizin ve insanımızın alın teri ve göz nuru olan bu binalarımız insanımıza hizmet verecek" dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, katıl durumdaki okulların köy yaşam merkezlerine dönüştürüleceğini belirterek, "Devletimizin ve insanımızın alın teri ve göz nuru olan bu binalarımız insanımıza hizmet verecek" dedi.

Vali Elban, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Köy Yaşam Merkezi Projesi" çerçevesinde faaliyete geçen Pozantı Gökbez Köy Yaşam Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Proje çerçevesinde kullanılmayan köy okulu binaları ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülerek öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen proje çerçevesinde Pozantı ilçesinde bulunan Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulunun Köy Yaşam Merkezi olarak faaliyete geçti.

Yaşam merkezinin açılışını gerçekleştiren Vali Elban, açılışta yaptığı konuşmada "Ülkemizde özellikle kırsaldan şehirlere, küçük yerleşim birimlerinden büyük yerleşim birimlerine, küçük şehirlerden büyük şehirlere yoğun bir nüfus akışı var. 1950-60'lardan itibaren yoğun bir şekilde küçük yerleşim yerleri ve kırsal boşalmaya başladı. Bunun sonucu olarak da maalesef kimi zaman devletimizin imkanlarıyla kimi zaman ise köylülerimizin imkanlarıyla yaptıkları okullar öğrencisiz, camiler cemaatsiz, sağlık ocakları hastasız kaldı ve kapanmaya başladı. İlk kapanan yerler tabi ki okullar oldu çünkü kırsalda özellikle genç nüfus azaldı. Dolayısıyla orada yeterli öğrenci bulma konusunda sorunlar oluştu. Hal böyle olunca da tüm kırsaldaki okullar birer birer kapanmaya başladı, binalar metruklaşmaya başladı. İlçelerde kaymakamlık yaptığımız dönemlerde muhtarlar sık sık bize gelirler ve bu binalardan bahsederlerdi. Binaları kullanma yönünde talepleri olurdu. Ancak bu binaların çoğu genellikle yıkılmaya yüz tutuyordu. Milli Eğitim Bakanımızın ve Bakanlığımızın projesiyle bu okul binaları ve alanları o mahallede yaşayan insanlarımızın hizmetine sunulacak ve Yaşam Merkezi haline getirilecek. Yani oranın okula, kursa, anasınıfına neye ihtiyacı varsa ona uygun tasarlanacak bir merkez düşüncesiyle bu yıl Adana da başta olmak üzere illerimizde bu proje hayata geçirilmeye başladı" dedi.

Bu projeyle köylere de bir canlılık geleceğini söyleyen Vali Elban, şunları kaydetti:

"Devletimizin ve insanımızın alın teri ve göz nuru olan bu binalarımız da boş yere yıkılmayacak, binalarımız kurtarılmış olacak ve insanımıza hizmet verecek. Dolayısıyla bu güzel uygulamanın kapanan, kapanmaya yüz tutmuş ya da kullanma konusunda belli bir kapasite fazlalığı bulunan tüm binaların ve alanların da elden geçirilerek süratli bir şekilde o mahallede ve köyde yaşayan insanlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İnşallah bu projeyi diğer mahallelerimizde de hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Düzenlenen okul alanımızın ve yaşam merkezimizin Pozantı'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Pozantı Kaymakam Vekili Fatih Karamahmut ile İl Mili Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ın da katıldığı program, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından binada yapılan incelemelerle sürdü. - ADANA