Adana'daki Tarım İşçisi Çocuklara Konteyner Sınıfla Eğitim İmkanı

Adana'da çadırlarda yaşayan tarım işçilerinin çocukları, kendileri için yapılan konteyner sınıflarda eğitim-öğretim görerek hem derslerinden geri kalmıyor hem de sosyalleşiyor.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'nın Yüreğir ilçesinde her yıl binlerce tarım işçisi aile ilçeye gelip ekim, dikim ve hasat faaliyetlerine katılıyor. Hal böyle olunca bu ailelerin çocuklarının güvenli eğitim görebilmesi için okullara ihtiyaç doğuyor. Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği de bağışçılarından da destek alarak, ilçede bulunan Pekmezli Mahallesi'ndeki çadır bölgesinde, 'Huzur Bahçesi Okul Öncesi Sınıfı'nı hizmete açtı. Konteyner sınıfta şimdi tarım işçilerinin çocukları sabahçı ve öğlenci olarak Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmenlerce oyunlar oynuyor ve ders görüyor.

"Geçen sene 17 çocuğumuzu mezun ettik"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Burayı 2023 yılında yaptık. Buradaki asıl amaç kardeşlerine bakmak zorunda kalan kız çocuklarının okula gitmesiydi ancak tarım işçilerinin çocuklarının da okula gidememesi sebebiyle onlara da burayı açtık. Şuanda burada çocuklar okul öncesi eğitim görüyorlar ve okul için hazırlıyoruz onları. Hem sabah hem de öğleden sonra eğitim görüyorlar. Geçen sene 17 çocuğumuzu mezun ettik" diye konuştu.

Okul öğretmenlerinden Gülsüm Doğan ise, "Çocuklara burada okul öncesi eğitim veriyoruz. Çocuklar buraya çok severek, hazırlanmış ve mutlu geliyorlar. Çocuklar burada çok güzel eğitim görüyorlar ve onları birinci sınıf için hazırlıyoruz" dedi. - ADANA