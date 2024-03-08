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Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kadınlara Karanfil Dağıttı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarlada çalışan kadınlara karanfil dağıttı. Kadınlar, polislerin ziyaretinden memnun kaldı.

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarlada çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıttı. .

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi kadınları ziyaret etti. Çadırda kalan tarım işçilerini tek tek ziyaret eden ekipler, kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ziyaret mevsimlik tarım işçisi kadınları memnun etti.

İlk defa çiçek aldığını belirten Meral Çolak, "İlk defa polis abilerden çiçek alıyorum, mutluyuz, teşekkür ederim polislere" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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