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Adana'da Polisler Ortaokula Kitap Bağışladı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulu'na sürpriz ziyaret gerçekleştirerek 250 kitap bağışladı. Polisler, çocuklarla birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi.

Adana'da polisi bir ortaokulu ziyaret ederek 250 kitap bağışladı. Polis daha sonra o kitapları çocuklarla birlikte okudu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Hocallı Türk Kadınlar Birliği Ortaokulu'na sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, polisler sınıflara tek tek girerek öğrencilere kitap dağıttı.

"Birlikte kitap okudular sonra kütüphane raflarına kitapları dizdiler"

Polisler çocuklara kitap dağıttıktan sonra, öğrencilerle oturup kitap okumaya başladı. Renkli görüntüleri oluştuğu dakikalarda öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Kitap okuma etkinliğinin ardından polisler okulunun kütüphanesine giderek 250 kitap bağışladı.

"Çok mutlu olduk, teşekküre ediyoruz polislerimize"

Polislerin kitap dağıttığı öğrencilerden Alper Yılmaz, "Polis amcalar bize kitap getirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kütüphanemizde artık daha çok kitap var, kütüphanede daha fazla vakit geçireceğiz. Okuma saatlerimizde güzelce kitaplarımızı okuyacağız" dedi.

Nehir Çağlar ise "2024-2025 eğitim- öğretim yılına girdik ve bugün polis ağabeyler ve ablalar bize kitap getirdiler. Çok mutlu olduk, onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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