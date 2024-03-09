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Adana'da Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen doktorun acı sonu

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Adana'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen doktor Feray Kaplan'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Feray Kaplan'ın çocukları ve annesini asansör ile eve gönderdikten sonra ayrıldığı eşiyle konuşmak için beklediği ve bu sırada öldürüldüğü belirtildi.

Adana'da ayrıldığı eşi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen doktor Feray Kaplan'ın ölüme göz göre göre gittiği, çocukları ve annesini asansör ile eve gönderdiği, ayrıldığı eşiyle konuşmak için kendisinin aşağıda beklediği ve bu sırada öldürüldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bulunan Zakir Gergin apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan (39), Gaziantep'e kendisini ziyarete gelen annesi Eda'yı (65) evine bırakmak için kızı Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile birlikte Adana'ya geldi.

Ayrıldığı eşi pusu kurmuş

Apartmana geldiği sırada Feray Balkan 1 sene önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı astsubay eşi Seçkin E.'nin apartman çevresinde kendisini beklediğini fark etti. Bunun üzerine Balkan, annesi ve çocuklarına, 'Siz yukarı çıkın. Ben geliyorum' dedi. Feray Balkan bu sırada ayrıldığı eşi Seçkin ile apartman girişinde konuştu. Konuşmayı bitirip asansöre yönelen Balkan'ın ayrıldığı eşi, genç kadının sırtına ve kulağının arkasına tabanca ile ateş edip olay yerinden kaçtı.

Cansız bedenini kızı buldu

Annesinin eve gelmemesi üzerine aşağı inen kızı Asya, annesinin cansız bedeniyle karşılaşınca çığlık atıp apartmandakilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Feray Balkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil koca gözaltına alındı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Cenazesi yarın defnedilecek

Feray Balkan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bugün otopsisi tamamlanan Balkan'ın cenazesinin İngiltere'de yaşayan Bilgisayar Mühendisi ağabeyi Fatih'in gelmesi beklendiği için yarın öğle namazını müteakip Buruk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kanlı çanta amcaya teslim edildi

Öte yandan, Feray Balkan'ın olay sırasında omzunda takılı olan kanlı çantası ise bugün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda amcası Ahmet Balkan'a teslim edildi.

Apartmanda acı hakim

Olayın yaşandığı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Zakir Gergin apartmanında ise Feray Balkan'ın yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor. Balkan'ın meslektaşları ve iş arkadaşları apartmana gelirken acılı anne Eda ve Feray Balkan'ın ablaları Fatma ile Funda'nın evde sinir krizi geçirdikleri sağlık ekiplerinin acılı aileye sakinleştirici iğne yaptığı öğrenildi.

"Cezaevinden inşallah çıkamaz"

Gazetecilere konuşan Feray Balkan'ın iş arkadaşı Sibel Şahin, "Mükemmel bir insan, mükemmel bir anne ve mükemmel bir eşti. Maalesef goncalarımız itin kopuğun elinde solup gidiyor böyle. Onu elimizden aldılar. 1 yıl önce şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmışlardı. Takip etmiş buraya geldiğini öğrenmiş. Burası annesinin evi aşağıda pusu kurmuş eski eşi. Feray annesini ve çocuklarını asansörle yukarı göndermiş kendisi aşağıda kalmış. Feray'da asansöre bineceği sırada asansörün önünde katletmiş. Geçinemediklerini, sıkıntıları olduğunu söylüyordu ama bu kadar derin ne olduğunu bilmiyorduk. Annesi gelmeyince kızı aşağıya gelmiş annesini yerde bulmuş. Sonuna kadar deliklerde çürüsün bir daha çıkamasın inşallah" ifadelerini kullandı.

Katil koca Seçkin E.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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