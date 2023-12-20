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Adana'da Depremden Etkilenen Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi (UNFPA), Türkiye ve Turkish Philanthropy Funds (TPF) Türkiye Deprem Yardım Fonu'nun katkı sağladığı ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) koordinasyonunda, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesi iş birliğinde Depremden Etkilenen Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi Projesi'nin Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi (UNFPA), Türkiye ve Turkish Philanthropy Funds (TPF) Türkiye Deprem Yardım Fonu'nun katkı sağladığı ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) koordinasyonunda, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesi iş birliğinde Depremden Etkilenen Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi Projesi'nin Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi (UNFPA), Türkiye ve Turkish Philanthropy Funds (TPF) Türkiye Deprem Yardım Fonu'nun katkı sağladığı; Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) koordinasyonunda, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi iş birliği ile Depremden Etkilenen Kadınların ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi Projesi Değerlendirme Toplantısı; sivil toplum kuruluşları, dernekler, kamu kurum ve kuruluşları, baro temsilcileri, bilim insanları ile bürokratların katılımıyla gerçekleştirildi.

Değerlendirme toplantısında, depremin ardından Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Seyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan, "Kadın Sağlığı/Güvenli Annelik Bilgilendirme ve Danışmanlık Çalışmaları-Alan Çalışmaları Konulu İş Birliği Protokolü" kapsamında ulaşılan kadın ve kız çocuklarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Yine toplantıda; Adana'da yaşayan kadın ve kız çocuklarının cinsel sağlık, üreme sağlığı, hakları, hizmetlere doğru erişmeleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı korunmada destek mekanizmalarına yönlendirilmelerine ilişkin yürütülen çalışmalarda toplam 4 bin 121 kadın ve kız çocuğuna ulaşıldığı bilgisinin yanı sıra pek çok başlıkta kat edilen mesafeye ilişkin veriler ele alındı.

Ayrıca toplantıda, "Kadın Sağlığı Çalışmalarının Yaygınlaştırılmasında Sivil Toplum ve Yerel Yönetimler Neler Yapılabilir?" başlığı tartışıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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