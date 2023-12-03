Adana'da Çocuk ve Trafik Eğitim Parkı Açıldı

Seyhan Belediyesi tarafından Adana'da ilk çocuk ve trafik eğitim parkı ile 14'üncü Bilgi Evi Gürselpaşa Mahallesinde hizmete açıldı. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, trafik sorununun çözümünün küçük yaşlardan itibaren verilecek eğitimden geçtiğini belirtti.

Seyhan Belediyesi tarafından Adana'da ilk çocuk ve trafik eğitim parkı ile 14'üncü Bilgi Evi Gürselpaşa Mahallesinde hizmete açıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kentleşme ve nüfus artışına bağlı olarak kentin en önemli sorunlarından birinin trafik olduğuna dikkati çekti. Sorunun çözümünün küçük yaşlardan itibaren verilecek eğitimden geçtiğini kaydeden Akay, "Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 3-12 yaş arasındaki çocuklar trafikte nasıl hareket edeceklerini, davranacaklarını görerek, eğlenerek öğrenecekler" dedi.

Çocukluktan başlayıp yaşam boyu süren öğrenimin önemini vurgulayan Akay, Seyhan Belediyesinin tüm kreşlerinde Montessori tarzı eğitimin başlayacağını ifade etti.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı bünyesinde Seyhan Belediyesi'nin 14'üncü Bilgi Evi'nin de hizmete açıldığını aktaran Akay, "Bugün burada 14.Bilgi Evi'ni açıyoruz. Bütün sene içerisinde çocuklarımız gençlerimiz çayları, kahveleri, yemekleri ücretsiz olarak, klimatize ortamda internetle ders çalışma olanağı buluyorlar. Sadece bunların sayesinde bu yıl 400 civarında öğrencimiz üniversite kazandı. Kısa zaman içinde İsmetpaşa ve Mithatpaşa Mahallelerinde olmak üzere iki Bilgi Evimiz daha hizmete girecek" diye konuştu.

Adana'nın kaynakları ve sahip olduğu değerler, insan kaynakları ve potansiyeliyle en yaşanabilir, en güzel kentlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Akay, "Birbiriyle çağlar boyu kaynaşmış insanların bulunduğu bu kenti daha güzel hale getirmek hepimizin görevi olacak. Bu görev için hep birlikte hazırız herhalde. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel günler görmek umuduyla hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Gürselpaşa Mahallesi Muhtarı Bünyamin Çapar da trafik kültürünün çocuklarımıza aşılanması amacıyla kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkını Gürselpaşa'da hizmete açan Başkan Akay'a teşekkür etti.

Kurdelenin kesilmesiyle hizmete açılan trafik eğitim parkına çocukların ilgisi yoğun oldu.

Açılış töreninde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zafer Soner, Seyhan İlçe Jandarma Komutanı İhsan Genç, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü adına Bülent Yıldız, CHP Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan, CHP Tufanbeyli İlçe Başkanı Ahmet Aktürk, yönetim kurulu üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri, Gelecek Partisi İl Başkanı Volkan Akyüz, meclis üyeleri, muhtarlar, STK'ların temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. - ADANA