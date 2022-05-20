Adana'da 19 Mayıs Kutlamaları - Haberler

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kortej oluşturuldu, yürüyüş yapıldı ve Uğur Mumcu Meydanı'nda konser organizasyonu düzenlendi.

Yürüyüş ve konsere siyasi partilerin il-ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyeleri ile Adanalılar katıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kortej Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü. Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği kortej ve yürüyüşe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, güzergah boyunca vatandaşların ilgisiyle karşılaştı, halkı selamladı.

"BAYRAMLARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ"

Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan Derya Uluğ Konseri öncesi Adanalılara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, "Adana gibi başkan…" sloganlarıyla karşılandı. Yağmura rağmen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için alanı dolduranlara seslenen Zeydan Karalar, gençlerin tarihi iyi bilmesi gerektiğini söyledi. Son yıllarda bayramların kutlanmaması için çaba gösterildiğini ancak kutlamalara ısrarla devam ettiklerini belirten Karalar, "Bayramlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

"İDAM FERMANINA RAĞMEN MİLLİ MÜCADELEYİ BAŞLATTI"

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele ilhamını Adana'da, Adanalılardan aldığını, kararı Adana'da verdiğini söylemesinin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlattığını ve hakkında idam fermanı verildiğini, buna rağmen Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak bugünlere gelinmesini sağladığını anlattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güvendiği, vatanı emanet ettiği gençlerin özgürce ve mutlu yaşayacağı günlerin yakın olduğunu, bunun için mücadele etmeye kararlı olduklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, "Çok yakında Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizi, kuruluş ayarlarına yeniden getireceğiz" diye konuştu.