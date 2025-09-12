Adalet Platformu Başkanı Çevik: 'Kenan Evren Kışlası'ndan darbeci ismi kaldırılsın, Osmanlı izlerine sahip çıkılsın'

12 Eylül 1980 askeri darbesine öncülük eden ve kendisinin ismiyle anılan Kenan Evren Kışlası, hem darbenin 45'inci yılı dolayısıyla hem de Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın kendi imkanlarıyla yaptırdığı depolar konusuyla yeniden gündeme geldi. 12 Eylül mağdurlarının da içinde yer aldığı Adalet Platformu'nca darbecilerin isimlerinin caddelerden ve kışlalardan silinmesini talep edilerek, kışla içerisindeki Osmanlı eserlerine sahip çıkılması çağrısında bulunuldu.

Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran 12 Eylül askeri darbesi, aradan yıllar geçmesine rağmen tartışmaların odağında yerini koruyor. Darbenin en kritik isimlerinden biri olan dönemin orgenerali Kenan Evren'in isminin verildiği Kenan Evren Kışlası, kamuoyunda hem isim tartışmaları hem de içerideki Osmanlı eserleriyle gündemde. Adalet Platformu tarafından kışla önünde yapılan açıklamalarda Kenan Evren'in darbe dönemindeki sözleri hatırlatılarak, darbecilerin isimlerinin cadde, sokak ve kışlalardan acilen silinmesi talep edildi. Ayrıca Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın kendi şahsi bütçesinden yaptırdığı depoların ise bakımsız halde bulunduğuna dikkat çekilerek, yetkililere Osmanlı mirasına sahip çıkma çağrısı yapıldı.

"Tüm darbecilerin isimlerinin cadde, sokak, kültür merkezi ve kamu binalarından silinmesini istiyoruz"

Darbede adı geçen kişilerin isimlerinin toplumsal noktalarda yer almasına karşı çıktığını belirten Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, şu ifadelere yer verdi:

"2012-2013 yıllarında darbeciler hakkında yargılamalar oldu ama hala isimleri tabelalardan silinmedi. Biz sadece Kenan Evren değil, Cemal Gürsel'den Madanoğlu'na kadar tüm darbecilerin isimlerinin cadde, sokak, kültür merkezi ve kamu binalarından silinmesini istiyoruz. Bugün hala bir kışlaya darbeci Kenan Evren'in isminin verilmiş olması 85 milyona, 177 partiye ve bütün Müslümanlara hakarettir. Meclisimizden isteğimiz şudur, bu ismi acilen söktürsünler. Bunun yerine Türkiye'nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı'nın ismi konulsun. Nasıl ki külliyeye "Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi" adı verildiyse buraya da "Recep Tayyip Erdoğan Kışlası" da denilebilir."

"Darbeler milletin iradesine ve inancına karşı suçtur"

Çevik, darbelerin millet iradesine müdahale ve suç olduğunun altını çizerek, şimdiye kadar yaşanmış olan bütün benzer süreçlerin Türk milletine büyük zarar verdiğini dile getirdi. Çevik, düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"12 Eylül tarihin kara bir lekesi. Siyonistlerin, NATO'nun, Amerika'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in baskısıyla Türkiye'de bir darbe gerçekleşti. 12 Eylül'de milletin vergileriyle alınan silahlar millete doğrultuldu, hem de bir cuma günü. Ben o zaman hafızlık için Bolu Gerede Kur'an kursunda okuyordum. Camimizin anahtarı bendeydi. Polis ve jandarma camiye geldi, "Cuma kılamazsınız" dediler. İşte 12 Eylül budur. Müslüman'ın ibadetine bile yasak getiren, halka silah doğrultan bir zihniyettir. 1980'den bugüne 45 yıl geçti. Yarım asırdır bu milletin hafızasında acılar taze. Türkiye'de Müslümanlara karşı baskılar, darbeler sadece 12 Eylül değil; 27 Mayıs, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz, hepsi aynı zincirin halkaları. Bunlar dış destekli, içeriden işbirlikçiler eliyle yapılan darbe girişimleri. Darbecilik insanlığa karşı bir suçtur. Türk Ceza Kanunu'na göre de büyük bir suçtur. Darbecilik yalnızca iktidara değil millete, inanca ve iradeye saldırıdır."

"Osmanlı eserlerine sahip çıkılsın"

Kenan Evren Kışlası'nda yer alan ve Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ın kendi bütçesiyle yaptırmış olduğu depoların bakımsız halde olduğunu iddia eden platform üyelerinden Hasret Yıldırım ise "Darbenin tatbik edilmesi için şartların olgunlaşmasını bekledik diyen dönemin orgeneralinin sözleri hala hafızalardayken, biz de şu anda Piyade Kışlası, Kenan Evren Kışlası önündeyiz. İçeride görev yapmış arkadaşlardan öğrendiğimize göre Sultan Abdülhamid Han kendi kesesinden beş depo yaptırmış. Bu depoların üzerinde hala Osmanlı armaları duruyor ve menzile has bir vaziyetteymiş. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Şu anki süreçte yetkililerden ricamız, içerideki Osmanlı eserlerine sahip çıkılsın. Çünkü tarihimize, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak da milletimizin asli görevlerinden biridir" dedi. - İSTANBUL