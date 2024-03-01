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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile görüştü

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Erzurum'dan gelen öğrencilere teşekkür eden Bakan Tunç, gençlerin fikirlerini dinlediklerini ve tecrübelerini paylaştıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile görüştü, onları sorularına cevaplar verdi.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden öğrenim gören 45 öğrenci ve 2 danışman hocadan oluşan ekip Ankara gezisi çerçevesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önce Erzurum'da kendilerini ziyaret ettiği öğrencileri kabul etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, " Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü üyesi öğrencilerimizle Bakanlığımızda bir araya geldik. Gençlerimizin yenilikçi fikirlerini dinledik, heyecanlarına ortak olduk, tecrübelerimizi onlara aktardık. Erzurum'dan gelen öğrenci kardeşlerime ziyaretleri ve keyifli sohbetleri için teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yılmaz Tunç Erzurum Yerel Politika Güncel Haberler

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