Adliyeden silah çalan katip ilk duruşmada tahliye edildi

İstanbul Adalar Adliyesinde adli emanetten silah çalan katip ilk celsede tahliye edildi.

10 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen olayda, İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Eksikliği tespit edilen silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede mi olduğuna ilişkin yazı gönderildi. Kayıp silahlardan 3'ünün yeniden incelemeye alındığı ortaya çıktı. Bu silahlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosunda Zabıt katibi olarak görev yapan "Utku Erkek" isimli katibin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma sırasında şüpheli başka bir şahsın ikametinde bulunduğu öğrenilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zabıt Katibi Utku Erkek, görevli olduğu dönemde gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Bugün, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Utku Erkek ve taraf avukatı katıldı.

"Kesinlikle silahları maddi menfaat elde etmek için almadım"

Tutuklu sanık Utku Erkek," Herhangi bir devir işlemi yapılmadı, çünkü emanetin biraz düzensiz olduğu ve üç dört poşet emanet eşya vardı. Emanet büro ile yeterince ilgilenemedim ve herhangi bir sayım işlemi yapamadım. Bu sürecin devamında maddi olarak sıkıntılar yaşadım, eşim benden boşanmak istedi. Hem maddi hem manevi sıkıntılarım artmaya başladı. Emanetten bir tane silah aldım evin banyosunda intihar etmek istedim silahta mermi olmadığını fark ettim. Ertesi gün eşimle beraber işe gitmek istediğim için evden çıktığımız için silahı yanıma alamadım. Bir sonraki gün yine aynı şekilde silah aldım ve ormanda intihar etmek istedim ama sonra vazgeçtim. Ertesi gün eşimden önce uyandım silahları yanıma aldım. Ben Tuzla'da oturuyorum sonraki gün Kartal'a gittim iskeleye doğru yürüyordum silahları yanıma aldım adliyeye teslim etmekti. Polis memurları üst aramamı yaptı ve silahları gördüler, telefonumu aldılar işlem yapmak için karakola götürdüler. Bir gün önce intihar etmek üzereydim bir gün sonra mesleğimi kaybetmek ile karşı karşıyaydım. Orada ifademi aldılar ve beni serbest bıraktılar. Maddi bir suç işlemek istesem en son alacağım şey silah olur, orada maddi menfaat kastim olsaydı maddi değeri olan başka şeyler alırdım. Yakalandığım halde bu durumun kolaylıkla ortaya çıkabileceğini bilebilecek biriyim. Diğer kaybolan silahların ne zaman ve kim tarafından çalındığını bilmiyorum. Ben kesinlikle silahları maddi menfaat elde etmek için almadım. Suçsuzum beraatimi isterim" diye konuştu.

"Silahların eksik olduğu görülecek stresiyle yaşadım"

Erkek, "İntihar talebinden sonra hastanede psikolojik tedavi gördüm. Yıl sonunda sayım olunca silahların eksik olduğu görülecek stresiyle yaşadım. 2019 yılında evlendim, pandemi oldu ve eşimi işten çıkardılar ve evlenmeden dolayı borçlarım vardı sonrasında sanal bahis belasına bulaştım iyice battım ve 1 buçuk milyona yakın borcum oldu. Sıkıntılarımın esas sebebim buydu, silahlar bulunduktan sonra işimi de kaybedeceğim korkusu oluştu, eşim zaten benden boşanmak istiyordu. Sonrasında tüm iletişim araçlarını kapatıp Tuzla sahilinde intihar etmeyi düşünüyordum, bir komşum beni gördü aileme haber verdi, daha sonrasında ailem bana destek oldu beni Maltepe Devlet Hastanesi'nde beni psikoloğa götürdü. Ben maddi gerekçe için bu silahları almadım. Ben sadece 2 silahı aldım, diğer silahları nerde bilmiyorum" dedi.

"Silahları kim veya kimler tarafından alındığına dair bilgim yoktur"

Tanık Ebubekir D., "Ben Adalar Adliyesi'nde memur olarak idari işler Bürosu'nda çalışıyorum. Ancak daha önce sanık ile beraber emanet büroya baktım, savcının denetimi sırasında sanık Anadolu Adliyesi'nde çalışmaya başlamıştı. Ben beraber çalıştığım dönemde sanığın silah aldığını görmedim. Bu durumla ilgili şüphem olmadı. Emanet büro biraz karışıktı biz teslim aldığımızda da birden fazla kişi çalışıyordu silahları kim veya kimler tarafından alındığına dair bilgim yoktur. Bazen emanetler geldiğinde savcılıkta soruşturma numarası alınmamış oluyordu, bir kaç gün emanette kayıtsız şekilde bekletiliyordu, bu süreçte silahlar kasaya konmadan bekletiliyordu. Emanet kısmı çok karışıktı. Uzun süredir orada bulunan ve gereği yapılmayan eşyalar vardı bu nedenle emanet büro biraz düzensizdi. Emanet büronun anahtarı bizim odamızda bulunuyordu. Emanet büroya ben ve sanık girebiliyorduk. Anahtar panoda asılıydı, başkası alıp gidebilirdi ancak ben böyle bir şey duymadım. İcra müdürlerinin kasası vardı ancak tek başına odaya giremiyorlardı. O dönemde yapılan denetimde silahların eksikliği tespit edildi" şeklinde konuştu.

"Silahı aldığım şahıs sanığa benzemiyor"

Tanık Serkan K., "Ben silah aldığım şahısla sosyal medya üzerinden mesajlaşarak Pendik'te bir kafede buluştuk. Kendisinden ruhsatsız silahı aldım. Silahı aldığım şahıs sanığa benzemiyor" dedi. Cumhuriyet Savcısı Zincirleme zimmet suçundan yargılanmasını talep etti.

Tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Utku Erkek'in poşet ile taşıdığı esnada yakalattığı 2 silahtan sorumlu tutarak tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı