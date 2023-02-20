Açılan sosyal markette depremzedelere her şey ücretsiz dağıtılıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Eskişehir'e gelerek Doğan Aslan Bey KYK Yurdu'nda kalan depremzedeler, yurt kampüsünde açılan sosyal marketten alışveriş yaparcasına ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonucu 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Bölgede depremi yaşayan binlerce insan ise farklı illere giderek kendilerine sağlanan imkanlar doğrultusunda konaklamaya başladı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremin ardından Eskişehir'e gelen birçok depremzede kentte bulunan kamu kurumlarının misafirhanelerine, KYK yurtlarına ve özel otellere yerleştirildi. Depremzedeler, kişisel ihtiyaçlarını ise sağlanan imkanlar doğrultusunda karşılamaya gayret ediyor.

Eskişehir Doğan Aslan Bey KYK Yurdu'nda konaklayan depremzedeler için yurt kampüsü içinde 'Sosyal Market' açıldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan markette, depremzedelerin ihtiyacı olabilecek her türlü malzeme ücretsiz olarak dağıtılıyor. Normal bir markette alışveriş yaparcasına sosyal markette istediğini alabilen depremzedeler, karşılaştıkları imkanların getirdiği memnuniyetle yaralarını sarmaya çalışıyor.

"Onlara evindeymiş gibi hissettirmeye çalışıyoruz"

Depremzedelerin kendilerini evinde hissetmesi için her türlü imkanı sağlamak için onlarca gönüllünün seferber olduğunu belirten Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi gönüllüsü Sedat Kolu, "Burada depremzedelerin temel ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz. Yardımlar hem merkezlerimizden hem de valiliğimizden gönüllü olarak depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlarımız geliyor. Gelen ürünleri kontrol edip burada yerlerine göre dizip sırlamaya çalışıyoruz. Havlu, sabun, şampuan, çocuklar için oyuncaklar, gıda malzemeleri ve temel ihtiyaçları elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Onlara evindeymiş gibi hissettirmeye çalışıyoruz. Sayı değişiyor ama genel olarak 25-30 kişi gönüllü olarak çalışıyoruz" dedi.

"Gerçekten fazlasıyla ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyor"

Malatya'dan gelerek Eskişehir Doğan Aslan Bey KYK Yurdu'nda konaklayan depremzede Haci Fendoğlu, "Biz şu anda sağlıklı düşünemiyoruz çok farklı duygular içerisindeyiz. Sağ olsunlar bizlere yardımcı oluyorlar. Daha önce yaşanmamış bir durum. Gerçekten fazlasıyla ihtiyaçlar giderilmeye çalışılıyor. Bu noktada inanın çok seviniyoruz. Eskişehir halkı kibar, nezaket sahibi insanlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. İnanın biz çok şaşırdık ve bu durumdan mutluyuz. Allah kimseye göstermesin çok fazla sıkıntı var bizim oralarda" dedi.

"Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor"

Malatya'da yaşadığı korku dolu anların ardından Eskişehir'e gelen Birsen Kahraman ise her türlü imkanın kendilerine sağlandığını belirterek, "Allah herkesten razı olsun burada her şey dört dörtlük. Rabbim devletimize ve milletimize böyle afetler yaşatmasın. Yemeğimiz, yatağımız kısaca tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Buradaki arkadaşlarda bizlerle çok iyi ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Allah hayır sahiplerinden de bin kere razı olsun bu mübarek günde duacıyız" dedi.

"Temel ihtiyaçlarımızı sosyal marketten gideriyoruz"

Depremin en çok hissedildiği illerden birisi olan Hatay'dan gelen Fatma Demirtaş, çocukları ile birlikte kaldığı yurtta açılan sosyal marketten temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladığını belirtirken, "Ben çocuklarımla birlikte bu yurda geldim, aynı yurtta kalıyoruz. Allah devletimden razı olsun. Her ihtiyacımızı alıyoruz. Şu anda hiçbir eksiğimiz yok, temel ihtiyaçlarımızı buradaki sosyal marketten gideriyoruz. Yemeğimizi de 3 öğün veriyorlar" diye konuştu.

"Günlerimiz gayet eğlenceli geçiyor"

Malatya'dan ailesiyle birlikte gelerek Eskişehir Doğan Aslan Bey KYK Yurdu'na yerleşen ve kendisi gibi depremzede çocuklarla arkadaşlık kurduğunu belirten 10 yaşındaki Ömer Fendoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki sosyal marketten oyuncak aldım. Günlerimiz gayet eğlenceli geçiyor. Oyuncakları bizler için gönderen insanlara da teşekkür ediyorum. Gün içinde arkadaşlarımızla dışarıda top oynuyoruz. Birkaç tane kendime arkadaş edindim." - ESKİŞEHİR