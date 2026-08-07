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ABD, Çin Veri Merkezi Bileşenlerini Yasaklıyor

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Reuters haber ajansının özel haberine göre Trump yönetimi, hızla genişleyen ABD yapay zeka altyapısını potansiyel siber güvenlik ve ulusal güvenlik risklerinden koruma amacıyla Çin yapımı veri merkezi bileşenlerinin ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor.

Reuters haber ajansının özel haberine göre Trump yönetimi, hızla genişleyen ABD yapay zeka altyapısını potansiyel siber güvenlik ve ulusal güvenlik risklerinden koruma amacıyla Çin yapımı veri merkezi bileşenlerinin ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor. Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından hazırlanan düzenlemenin yıl sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor.

İngiliz Reuters haber ajansı 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin yapay zekanın temelini oluşturan altyapıyı korumak amacıyla Çin'den yeni model veri merkezi bileşenlerinin ABD'ye ithalatını yasaklamaya hazırlandığını aktardı. Buna göre ülkede telekomünikasyon sektörünü denetleyen Federal İletişim Komisyonu, veri merkezlerinde verilerin ışık hızında fiber optik kablolar üzerinden iletilmesini sağlayan yeni Çin optik alıcı-vericilerinin ithalatını yasaklayacak düzenleme üzerinde çalışıyor. Yetkililer, düzenlemenin bu yıl içinde yayınlanmasını ve yürürlüğe girmesini bekliyor.

Bu hamlenin, Çinli firmaların ABD'deki veri merkezlerinde veri çalmasını, kötü amaçlı yazılım yüklemesini veya hizmeti aksatmasını önlemeyi amaçladığı ifade edildi. Veri merkezlerinde yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan çipler bulunduğu belirtildi. Washington DC merkezli danışmanlık firması Beacon Global Strategies'te yapay zeka politikaları uzmanı olan Divyansh Kaushik, "Alıcı-vericiler kesinlikle bir risk oluşturuyor. Veri merkezi kurulumu büyüdükçe veri merkezi tedarik zincirinin en başından itibaren güvenli olduğundan emin olmak istiyorsunuz" dedi.

ABD'nin Çin menşeli veri merkezi cihazlarının yeni modellerine yönelik yasağının, Çinli Zhongji Innolight şirketini de etkilemesi bekleniyor. Dünyanın en büyük optik alıcı-verici üreticisi olan Innolight, Haziran ayında ABD Savunma Bakanlığının "Çin ordusuyla bağlantılı şirketler" listesine eklenmişti.

"Çin, gerekirse karşılık verecek"

Washington'daki Çin Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'ye "her iki ülkedeki iş dünyasının objektif ve rasyonel seslerine kulak vermeye" ve "Çin şirketlerini karalamayı ve yaptırımlarla tehdit etmeyi bırakmaya" çağrıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Çin, çıkarlarına maddi zarar veren her türlü eyleme karşılık gerekli tüm önlemleri alacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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