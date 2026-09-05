ABD Adana Konsolosluğu'ndan 250. Yıl Kutlaması

ABD Adana Konsolosluğu, Amerikan bağımsızlığının 250. yılını kutlamak üzere Seyhan Gölü manzarası eşliğinde bir resepsiyon düzenledi.

ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Alyce Abdalla ve ABD Adana Konsolosu Eric Mehler, konuklara hitap ederek bu tarihi dönüm noktasının yanı sıra, resmi diplomatik ilişkilerinin 100. yılını 2027'de kutlayacak olan ABD ile Türkiye arasındaki uzun soluklu dostluk ve ortaklığa değindi.

Başmüsteşar Abdalla, "Bu akşam Amerikan bağımsızlığının 250. yılını, bir asra yaklaşan ABD-Türkiye dostluğunu ve yıllardır süregelen güçlü ortaklığımızı kutluyoruz" dedi.

Ağustos ayı başında Türkiye'ye gelen Abdalla, Konsolosluğun görev bölgesinde kısa süre önce gerçekleştirdiği temaslardan da söz etti. Bu kapsamda, 2023 depremlerinde hasar gören Antakya'daki Aziz Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi'nin restorasyonunu destekleyen ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu projesindeki ilerlemeleri yerinde görmek üzere Hatay'a yaptığı ziyarete değindi.

Abdalla ayrıca, İncirlik Hava Üssü'nün ABD-Türkiye güvenlik iş birliğindeki uzun yıllara dayanan önemine dikkat çekti. Ankara'da kısa süre önce düzenlenen NATO Zirvesi'nin de bu iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Abdalla, iki ülkenin ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma yönündeki ortak hedefine de vurgu yaptı.

Konuklar ayrıca 250. yıl kutlamaları kapsamında, Amerika'nın kuruluşunda rol oynayan isimleri ve Amerikan bağımsızlığının hikayesini anlatan Amerika'nın Kurucuları Müzesi sergisini gezme fırsatı buldu.

ABD Adana Konsolosluğu, Amerikan bağımsızlığını kutlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı