Abb, Ulus Kültür Merkezi Kapalı Çarşı ve Dolmuş Durakları İnşaatında Çalışmalarını Sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Ulus Tarihi Kent Merkezi’ni yeniden ayağa kaldıracak projeleri arasında bulunan “Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Çarşı Dolmuş Durakları” inşaatında çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. Bölgenin otopark problemini de çözmesi planlanan proje ile sergi salonu, ticari alanlar ve Görme Engelliler Müzesi de Başkente kazandırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Ulus Tarihi Kent Merkezi'ni yeniden ayağa kaldıracak projeleri arasında bulunan "Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Çarşı Dolmuş Durakları" inşaatında çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. Bölgenin otopark problemini de çözmesi planlanan proje ile sergi salonu, ticari alanlar ve Görme Engelliler Müzesi de Başkente kazandırılacak.

Başkentin tarihi bölgesi Ulus'ta yer alan yapıları, dokusuna uygun olarak yenileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, alanı cazibe merkezi haline getirecek projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Hacı Bayram Mahallesi'nde yapımına başladığı Ulus Kültür Merkezi Kapalı Çarşı ve Dolmuş Durakları Projesi'nin çalışmalarını sürdürüyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığı projenin bu yıl içinde bitirilerek hizmete açılması hedefleniyor.

TARİHİ DOKUYA UYGUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş tarihi dokuya uygun bir proje çalışması yürüttüklerini belirterek, "Ulus Kültür Merkezi Kapalı Çarşı ve Dolmuş Durakları Projesi'nin geneline baktığımızda yaklaşık yüzde 80'ini tamamlamış bulunuyoruz. Eğer bir aksilik olmaz ise bu yıl içerisinde projemiz tamamlanmış ve hizmete girmiş olacak. Dış duvarlarının yüzde 80'i neredeyse bitirilirken, alçı sıvalarını ise yüzde 75 oranında tamamladık. Sergi salonu ve Görme Engelliler Müzesi'nin de dış duvarları bitti. Ticari alanların mekanik kaplamaları ile alüminyum cephelerde çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

PROJE, TRAFİK VE OTOPARK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DE KATKI SAĞLAYACAK

Bölgenin trafik ve otopark sorununu da çözmesi planlanan proje kapsamında 100 bin metrekarelik bir alanda çalışma yapılıyor. Projenin bodrum katı özel araç otoparkı olarak, alt zemin ile zemin katı ise dolmuş durakları olarak planlandı.

Projenin tamamlanmasıyla alanda oluşacak trafiğin nefes alacağını kaydeden Ödemiş, "Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde en ciddi sıkıntılarımızdan birisi trafik ve otopark sorunu. Proje ile şimdiki Bentderesi bölgesinde konuşlanmış olan Keçiören ve Mamak dolmuşlarının tamamını biz burada kapalı alana almış oluyoruz. Aynı zamanda da buradaki sivil otopark da bölgenin ciddi bir otopark ihtiyacını karşılayacak. Ulus'a değer katacak projeler, Ulus'u İç Anadolu'nun Ankara'nın hatta Türkiye'nin önemli bir kültür turizm merkezi haline dönüştürecek. Bu proje kapsamında bu bölgeye gelen turistlerin ve Ankaralı hemşehrilerimizin gereksinimlerini karşılayacak kültür, sanat mekanları ve sergi salonlarımız olacak" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Ödemiş, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip Görme Engelliler Müzesi hakkında da şunları söyledi:

"Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde Görme Engelliler Müzesi var. Türkiye'de bir ilk proje olma özelliğine sahip… Yine burada Ankara'nın yereldeki tüm ürünleri sergilenecek. Gelen misafirlerimiz de yerli yabancı turistler de Ankara'nın değerlerini, geleneklerini, göreneklerini ve ürünlerini görebileceği bir yerel çarşımız da proje tamamlandığında hizmet verecek."