90 bin camide şehitler için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması'nda tüm camilerde 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm camilerde sabah namazı buluşması düzenlenerek, şehitler, gaziler ve millet için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında Ankaralılarla bir araya geldi. Programda sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, okunan tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından şehitler için dua etti.

Başkan Erbaş, duasında şu niyazda bulundu:

"İlahi ya Rabbi. Bundan 9 yıl önce, 15 Temmuz gecesi, vatanımızı işgal etmeye kalkışan dahili ve harici hainlere karşı, canlarını siper ederek fedai can eden bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi! Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi! Mekanlarını cennet, makamlarına ali eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Biz biliyoruz ki şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) bize böyle buyurmaktadır. İlahi ya Rabbi. Uzaktan yakından gelmiş duamıza 'amin' diyen şuradaki mümin kullarını şehitlerimizle birlikte Peygamber Efendimizin Livaü'l-hamd sancağı altında cümlemizi haşr-u cem eyle. İlahi ya Rabbi. O gece tankların önünde durarak devletimizi, milletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, ırzımızı, namusumuzu korumak için mücadele eden ve yaralanan, gazi mertebesine ulaşan kardeşlerimiz oldu. Cümle gazilerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi! Uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi! Şehitlerimizin yakınlarına annelerine, babalarına, kardeşlerine, evlatlarına, yakınlarına, akrabalarına sabr-ı cemil ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Devletimize düşmanlık yapan hainleri kahrı perişan eyle. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi! Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Cümle kötülere, şerlilere fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım buyuruyorsun ki 'Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Ayrılıp bölünmeyiniz.' İlahi ya Rabbi! Bu ayet-i kerimenin sırrına ve emrine göre hareket ederek vatanımıza, milletimize sahip çıkmayı, hepimize nasip eyle ya Rabbi." - ANKARA