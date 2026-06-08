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CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak

CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarın aynı saatte TBMM'de grup toplantısı yapmaya hazırlanırken, detaylar da belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanlığına bin kişilik ziyaretçi listesi verdiği, Özel'in ise 4 bin 700 kişiyi çağırdığı öğrenildi. Meclis Başkanlığı ise, salonun kapasitesini göz önünde bulundurarak iki taraftan da 315'er kişinin alınmasına karar verdi.

Aynı saatte grup toplantısı yapmaya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ‘taraftar’ çekişmesi öne çıktı.

KILIÇDAROĞLU BİN, ÖZEL 6 BİNE YAKIN KİŞİ ÇAĞIRDI

Meclis Başkanlığı’na ziyaretçi listesi gönderen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bin kişilik bir liste verdiği öğrenildi. Özgür Özel’in de grup toplantısı için 4 bin 700 kişiyi çağırdığı belirtildi.

İKİ TARAFTAN DA EŞİT SAYIDA İNSAN ALINACAK

Meclis Başkanlığı salona kapasitesi olan 630 kişinin alınmasına karar verdi. Edinilen bilgiye göre bunların 315’i Kılıçdaroğlu, 315’i de Özel taraftarlarından olacak.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

ee aynı saatte nasıl yapılacak bu grup toplantısı anlamadım demekki kavgaya geliyorlar

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Haber YorumlarıBandorma:

Bıtlan son anda sağlık gerekçesi ile gelmeyebilir :)

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sana öyle geliyor

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