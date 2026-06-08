Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı

Son dönemde sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, bu kez aşk hayatıyla İstanbul sokaklarını hareketlendirdi.

SEVGİLİSİYLE YAKALANDI

Güzel oyuncu, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı ve ilk olarak İspanya tatilinde birlikte görüntülendiği sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile bugün Bebek'te ortaya çıktı. Bir mekan çıkışında aynı otomobilin içinde kameralara yansıyan taze sevgililer, flaşların patlamasıyla magazin muhabirlerinin ilgi odağı oldu.

FİLTRESİZ VE DOĞAL GÜZELLİĞİYLE TAM NOT ALDI

Aşk hayatındaki bu sıcak gelişmenin yanı sıra Saraçoğlu, dijital dünyada da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından yüzüne vuran gün ışığı eşliğinde, sıfır makyaj ve filtresiz bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, duru güzelliğiyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranlarından ve moda otoritelerinden tam not alan bu doğal tarz, binlerce beğeni ve yorum topladı.

MİLANO SOKAKLARINDA MODA RÜZGARI

Güzel oyuncunun geçtiğimiz günlerde İtalya'nın moda merkezi Milano'dan paylaştığı kareler de hala konuşuluyor. Birbirinden iddialı ve havalı kombinleriyle şehir turu atan Saraçoğlu, tarzıyla moda tutkunlarından övgü dolu yorumlar alırken, paylaşımları kısa sürede yüksek etkileşim oranlarına ulaşarak trend listelerindeki yerini korudu.

Kaynak: Haberler.com