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Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta nişanlısı ve kayınvalidesiyle kahvaltıya giden 22 yaşındaki gencin 'yan bakma' tartışmasında bıçaklandıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Kanlar içindeki gence vatandaşların müdahale ettiği görüldü.

Esenyurt'ta "yan bakma" kavgasında bıçaklanarak öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı.

NİŞANLISININ YANINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, dün Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Marmara Park AVM önündeki metrobüs durağı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Ferdi Aras (22), nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken bir şahısla arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma sırasında şahıs, Aras'ı bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Olaydan hemen sonra Aras'ın kanlar içinde yerde kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kan kaybını önlemek için iki vatandaşın gencin yarasına bezlerle destek yaptığı görülürken, gencin ise hareketsiz yattığı görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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