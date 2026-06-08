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8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü

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Fenerbahçe’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi, Osmaniye’de sarı-lacivert renge gönül vermiş bir esnaf tarafından lokma dağıtılarak kutlandı.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi, Osmaniye’de bir esnaf tarafından lokma dağıtılarak kutlandı.

AZİZ YILDIRIM GERİ DÖNDÜ, LOKMA DAĞITTI

Osmaniye çarşı esnafı Muhammet Salih Baba, Aziz Yıldırım’ın 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından kent merkezinde vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Baba, Aziz Yıldırım’ın başkanlığa dönmesinden duyduğu memnuniyet nedeniyle hayrına lokma dağıttığını söyledi.

KUTLAMAYA BÜYÜK İLGİ

Kent merkezinde gerçekleştirilen lokma dağıtımında çok sayıda vatandaş ikramdan faydalanırken, çevrede toplananlar da yapılan kutlamaya ilgi gösterdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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