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8. Sınıf Öğrencileri Ardahan'ın En İyi Liselerini Ziyaret Etti

8. Sınıf Öğrencileri Ardahan'ın En İyi Liselerini Ziyaret Etti
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Çıldır ilçesindeki 8. sınıf öğrencileri, LGS öncesi İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Ardahan Fen Lisesi ve Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler okullarda incelemelerde bulunarak öğretmenlerden bilgi aldı.

Bu yıl LGS ye girecek olan 8.sınıf öğrencileri, İlçe Kaymakamlığının desteği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ile Ardahan ilindeki en iyi 2 liseye ziyaret gerçekleştirdi.

Çıldır ilçesindeki 8.sınıf öğrencileri Ardahan Fen Lisesi ve Yunus Emre Lisesini ziyaret ettiler. Öğrenciler okullarda derslikleri ve diğer bölümleri gezerek incelemelerde bulundu. Okul öğretmenlerinden bilgi aldılar. Geziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız ve şube müdürü Mete Coşkun eşlik ettiler. Gürbüz Yıldız gezi boyunca kendilerine destek olan Fen Lisesi müdürü Aşkın Hüseyinoğlu, Müdür Yardımcısı Olgun Ağdemir ve Yunus Emre Lisesi müdürü Faruk Kıral ve öğretmenlere göstermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin geziden çok memnun olduklarını,bu gezinin derslere daha iyi motive olmaları açısından çok iyi olduğunu çok mutlu olduklarını ifade eden Müdür Yıldız İlçe Kaymakamı Efe Kılıç'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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