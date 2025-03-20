78 yaşında ihtiyaç sahipleri için gönüllü çalışıyor

Gaziantep'te yıllarca ailesinin geçimini sağladığı aşçılıktan yaklaşık 6 yıl önce emekli olan 78 yaşındaki Hanifi Değer, çocukluk yıllarından beri sevdiği Türk Kızılay'ın aşevinde yaklaşık 3 yıldır gönüllü olarak ihtiyaç sahipleri için yemek yapıyor.

Gaziantep'te uzun yıllar aşçı olarak çalışan Hanifi Değer, yıllardır severek yaptığı ve yıllarca da ailesinin geçimini sağladığı mesleğinden yaklaşık 6 yıl önce emekli oldu. Hanifi Değer, çok sevdiği mesleğinden emekli olduktan sonra çocukluk yıllarından beri sevdiği Kızılay'da gönüllü olarak çalışmaya karar verdi.

İhtiyaç sahibi aileler için yemek hazırlıyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden kısa süre önce Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'ne gelen Hanifi Değer, Türk Kızılay'ın aşevinde gönüllü olarak ihtiyaç sahibi aileler için yemek hazırlamaya başladı. Deprem felaketinde yaraların sarılması için 7'den 70'e herkesin seferber olduğu dönemde kendisi de depremzede olmasına rağmen aşevinde her gün binlerce kişiye yemek yapan Hanifi Değer, deprem sürecinden sonra da aşevinde çalışmaya devam etti. Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 9 bin 200 kişi için sıcak yemeklerin hazırlandığı aşevine her gün düzenli olarak gelen Hanifi Değer, ilerlemiş yaşına rağmen aşevinde gün boyu çalışıyor.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatıyor

Şehitkamil ilçesinin Onat Kutlar Mahallesi'ndeki Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'nin aşevinde her gün ekiplerle birlikte yemek hazırlayan Hanifi Değer, bu örnek davranışıyla Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu da yaşatıyor. Kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ihtiyacının karşılandığı Kızılay'ın aşevinde gönüllü olarak çalışan Hanifi Değer, ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlamanın mutluluğunu yaşıyor. İlerlemiş yaşına rağmen gönüllü olarak hizmette bulunan Hanifi Değer, günlük olarak aşevine gelerek aşevinde gönüllü yemek hazırlayan ekiplere yardım ediyor.

"Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'nin aşevinde gönüllü olarak çalışıyorum"

Aşçılık mesleğini ağabeylerinden öğrendiğini belirten Hanifi Değer, "78 yaşındayım. Benim mesleğim aşçılık. Biz beş kardeşiz ve beş kardeşin en küçüğü benim. Bu mesleği kardeşlerimden öğrendim. Ben yıllarca bu mesleğin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra ise parmaklarım tutmamaya başladı. Tedavi için doktora gittim. Doktora parmaklarımın nasıl açılacağını sordum. Doktorlar, 'daha önce yaptığım işe dönmen lazım' dediler. Kızılay ise o dönemde gönüllü çalışacak arıyorlardı. Ben de Kızılay'a gelerek gönüllü aşçı olarak çalışmaya başladım ve yaklaşık üç seneden beri Türk Kızılay Gaziantep Şubesi'nin aşevinde gönüllü olarak çalışıyorum" dedi.

Kızılay'ın aşevinde ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlamanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Değer, "Bana bu fırsatı verdiği Allah'a şükür ediyorum. Çünkü bu yaşımıza kadar dünyalık için çalıştık. Bu yaştan sonra da ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve ahiretimiz için çalışıyoruz. Allah Kızılay'dan, devletimizden ve milletimizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Hanifi Değer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de, depremzede olmasına rağmen aşevinde her gün binlerce kişiye yemek hazırladığını ve yaraların sarılmasında katkısı bulunan herkese de teşekkür etti.

"Deprem sürecinden beri aşevimizde gönüllü olarak çalışıyor"

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik ise "Aşevimiz o kadar güzel hikayelerle ve fedakarlık örnekleriyle dolu ki hakikaten birbirinden güzide insanlarımız, memleketin ve milletin ihtiyaç duyduğu olağanüstü durumlarda canından, serden geçerek milleti ve memleketi için çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Hanifi amcamız da deprem sürecinden beri aşevimizde gönüllü olarak çalışan bir ferdimiz. Biz kendisini çok seviyoruz. Biz ona, 'ihtiyar delikanlı' diyoruz. Hanifi amca ilerlemiş yaşına rağmen büyük fedakarlıklarla hiçbir ücret talep etmeden aşevimizde çalışıyor. Onlar bizim eli öpülesi insanlarımız. Hakikaten onlar bizim için birer örnektir. Kendisine kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kendisini biz aynı zamanda Kızılay'ın gelenekselleştirdiği 'Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri' için örnek şahsiyet olarak önerdik. Ümit ediyoruz ki inşallah kendisi de bu fedakarlığını ödülle taçlandıracaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP