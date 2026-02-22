76. Berlinale'de Ödüller Sahiplerini Buldu: Altın Ayı Ödülünü İlker Çatak, Gümüş Ayı Ödülünü Emin Alper Kazandı

(İSTANBUL) - 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) Altın Ayı ödülünü Türk asıllı Alman yönetmen İlker Çatak'ın "Sarı Zarflar" filminin, Gümüş Ayı ödülünü ise Emin Alper'in "Kurtuluş" filmi kazandı.

Berlinale Jüri Başkanı Wim Wenders, İlker Çatak'ın yönettiği, Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı Alman-Türk ortak yapımı "Sarı Zarflar"ın Altın Ayı kazandığını şu ifadelerle duyurdu:

"Sarı Zarflar için totaliter bir siyasal atmosferin içinde giderek sıkışan bir ailenin hikayesi üzerinden günümüz Avrupa'sına dair güçlü bir politik alegori kuruyor. Jüri değerlendirmesinde, filmin 'totalitarizmin politik dili ile sinemanın empatik dili arasındaki karşıtlığı net biçimde ortaya koyduğu', anlatının 'düdüklü tencereyi andıran bir siyasi atmosfer' içinde ilerlediği ve 'derinin altına işleyen bir etki yarattığı' vurgulandı."

Altın Ayı'yı almak üzere sahneye çıkan İlker Çatak, şunları söyledi:

"Aslında politik bir metin hazırlamıştım. Ama bunu okumamaya karar verdim. Çünkü burada zaten pek çok insan çok akıllıca şeyler söyledi. Filmler konuşsun istiyorum. Bu filmin sorduğu politik sorular zaten kendi diliyle orada. Sahneyi, bu filmi birlikte yaptığım harika insanlara bırakmak istiyorum. Bu ödülün gerçek kahramanları onlar. Bir filmi tek başına yapmıyorsunuz. Bu bir kolektif emek. Bu ödül onların."

Genç bir sinema öğrencisiyken burada Seyfi Teoman'ın filmlerini izledim. O beni Türk ortak yapımcılarla tanıştırdı. İstanbul'da çektiğim kısa filmimi izledi ve bana inandı. Eğer bugün burada olsaydı, gülümsüyor olurdu. Bu Altın Ayı'yı ona adıyorum."

Emin Alper: "Yalnız değilsiniz"

Festivalin ikinci büyük ödülü ise Emin Alper'in oldu. Emin Alper'in "Kurtuluş" (Salvation) filmi Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'ne layık görüldü.

Sahneye çıkan Alper konuşmasına, En yıkıcı yalnızlık, acı çekerken yaşanan yalnızlıktır" sözleriyle başladı.

Hakların adım adım kaybedildiği, insanların insan yerine konulmadığı koşullarda yaşanan dışlanmışlık duygusuna dikkat çeken yönetmen, "Böyle zamanlarda yapabileceğimiz en az şey, sessizliği bozmak ve insanların yalnız olmadığını hatırlatmaktır. Gazze'deki Filistinlilere, İran'da baskı altında yaşayanlara ve Orta Doğu'da hak mücadelesi veren Kürtlere sesleniyorum: Yalnız değilsiniz" dedi.

Tutuklu Tayfun Kahraman, Çidem Mater, Can Atalay, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini de tek tek anan Alper, "Yalnız değilsiniz. Biz yalnız değiliz. Yalnız olmayacağız" diye konuştu.

Berlinale, tarihsel olarak politik duruşu güçlü bir festival olarak biliniyor. 76. edisyon, demokrasi, baskı rejimleri ve insan hakları temalarını işleyen yapımları öne çıkararak bu çizgiyi sürdürdü.

Diğer Ana Ödüller

Bu yıl jüri başkanlığını Alman sinemasının önemli isimlerinden Wim Wenders'in üstlendiği festivalde ödül alan diğer yapımlar şunlar:

Jüri Ödülü: Queen at Sea – Lance Hammer

En İyi Yönetmen: Grant Gee – Everybody Digs Bill Evans

En İyi Başrol Performansı: Sandra Hüller – Rose

En İyi Yardımcı Performans: Tom Courtenay ve Anna Calder-Marshall – Queen at Sea

En İyi Senaryo: Geneviève Dulude-de Celles – Nina Roza

Üstün Sanatsal Katkı: Yo (Love Is a Rebellious Bird) – Anna Fitch & Banker White

Berlinale Belgesel Ödülü: If Pigeons Turned to Gold – Pepa Lubojacki

GWFF En İyi İlk Film Ödülü: Chronicles From the Siege – Abdallah Alkhatib

En İyi Kısa Film: Someday a Child – Marie-Rose Osta

