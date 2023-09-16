7.Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'incisini düzenlediği Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başladı. Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, ülkede yeniden kardeşliği, barışı ve demokrasiyi tesis edeceklerini belirterek, “Sizin kaleminiz yazdığı için umut yeşerecek. Haksızlık karşısında direndiğiniz için hayat akmaya devam edecek. Tüm baskılara rağmen siz sanata sırt çevirmediğiniz için sonunda iyilik kazanacak. İzmir’in kucağı sanata ve sanatçıya daima açık olacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'incisini düzenlediği Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başladı. Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, ülkede yeniden kardeşliği, barışı ve demokrasiyi tesis edeceklerini belirterek, "Sizin kaleminiz yazdığı için umut yeşerecek. Haksızlık karşısında direndiğiniz için hayat akmaya devam edecek. Tüm baskılara rağmen siz sanata sırt çevirmediğiniz için sonunda iyilik kazanacak. İzmir'in kucağı sanata ve sanatçıya daima açık olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 7. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'nin açılışını, Agora Arkeolojik Kazı Alanı'nda yaptı.

Edebiyat dünyasının önemli isimlerini İzmir'de buluşturan festivalin açılışına, festivalin onur konuğu yazar İnci Aral'ın yanı sıra edebiyat dünyasının önemli isimleri katıldı. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle teması "Edebiyat Cumhuriyettir" olarak belirlenen festivalin direktörlüğünü Haydar Ergülen yaptı.

"EDEBİYAT VE CUMHURİYET, ÇOK SESLİ, ÇOK RENKLİ, ÇOK NEFESLİ BİR HAYATIN ANAHTARIDIR"

Festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının tarihin gördüğü en büyük umut ve özgürlük devrimini gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün Cumhuriyetten aldığımız ilhamla; herkes için adil ve özgür bir dünyayı, edebiyatın iyileştirici gücüyle yaşatmak için buluştuk. Bu topraklardaki kardeşliği ve umudu çoğaltmak için burada olan herkese hoş geldiniz diyorum. Gazi Mustafa Kemal 'Cumhuriyet, ahlaki fazilete dayanan bir idaredir' diyor. İşte bu yönüyle edebiyat ve Cumhuriyet birbirlerine et ve tırnak gibi bağlıdır. Çünkü edebiyat insana farklılıkların uyum içerisinde bir olmasının gücünü hatırlatır. Tıpkı Cumhuriyet gibi. Sait Faik'in öykülerini okuyan birisinin yüreğinden insan sevgisi eksik olabilir mi? Yaşar Kemal'in İnce Memed'ini okuyan birisi; haksızlık, adaletsizlik karşısında sessiz kalabilir mi? Nazım'ın şiirleriyle büyüyen bir neslin barışa olan sevdası hiç tükenir mi? 'Edebiyat Cumhuriyettir' derken işte bu erdemleri kastediyoruz. Bizim için edebiyat ve Cumhuriyet, çok sesli, çok renkli, çok nefesli bir hayatın anahtarıdır" dedi.

"İZMİR'İN KUCAĞI SANATA VE SANATÇIYA DAİMA AÇIK OLACAKTIR"

Festival boyunca Türkiye'nin yanı sıra Güney Afrika, Makedonya, İran ve Almanya'dan pek çok yazar, şair, çizer, tiyatrocu, sinemacı, müzisyen konukla bir arada olunacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir'in her yerine yayılan festivalimizde söyleşiler, okumalar, paneller, şiir akşamları gerçekleşecek. İzmir'in ruhu bir kere daha sanatla doyacak. Öncelikle Haydar Ergülen'e çok teşekkür ederim. Bu ülkede yeniden kardeşlik, barış ve demokrasiyi tesis edeceğiz. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Elbette bu kendiliğinden olmayacak. Siz haksızlıklar karşısında direndiğiniz için hayat akmaya devam edecek. Sizin kaleminiz yazdığı için umut yeşerecek. Tüm baskılara rağmen siz, sanata sırt çevirmediğiniz için sonunda iyilik kazanacak. İşte bu yüzden biz var gücümüzle sanatın, sanatçıların yanındayız. İzmir Büyükşehir Belediyemiz sanatı desteklemek için seferberlikten asla vazgeçmeyecek. Yedi sanatın her biri resim, müzik, heykel, edebiyat, tiyatro, mimarlık ve sinema. İzmir için nefes kadar elzemdir. İzmir'in kucağı sanata ve sanatçıya daima açık olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

ERGÜLEN: "EDEBİYATA DA VERDİĞİNİZ DEĞER İÇİN SİZLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılışın ardından moderatörlüğünü Haydar Ergülen'in yaptığı 'Cumhuriyet ve İnci Aral Edebiyatında Kadın İmgesi' söyleşisinde festivalin onur konuğu İnci Aral ile bir araya geldi.

Söyleşide Haydar Ergülen, "İzmir'e verdiğiniz değer kadar edebiyata da verdiğiniz değer için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. İnci Aral ise "İzmir'de kendimi gerçekten sanat ortamında hissediyorum. İzmir'e 5-6. kez gelişim ama burada gerçek sanat var. Bu ortam toplumu değiştirecek" diye konuştu.

20 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

20 Eylül'e kadar sürecek 7. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali'nde bu yıl Güney Afrika, Makedonya, İran ve Almanya'dan da edebiyatçılar katılıyor. Bunun yanı sıra festivalde Hüsnü Arkan, İsmail Saymaz, Erdal Güney, Özgür Zeybek, Ahmet Önel, Kaan Eminoğlu, Enver Topaloğlu, Barış İnce, İlhan Atasoy, Erol Tufan, Emine Sevgi Özdamar, Şermin Yaşar, Işıl Madak Kaya, Mehmet Atilla gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)'ın düzenlediği festival, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi, Gençlik Tiyatrosu, Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro, AGORA Ören Yeri ve Kültürpark'ta yapılıyor.