63 yaşındaki polis emeklisi, depremzede çocuklar için 250 uçurtma yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde polis emeklisi olan 63 yaşındaki adam, kendi yaptığı 250 adet uçurtmayı Hatay'da ki depremzede çocuklara bayram hediyesi olarak götürecek. Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi'nde evinin bahçesine hobi amaçlı kurduğu atölyede yaptığı uçurtmaları Hatay'daki konteyner kent ve çadır kent okullarındaki depremzede çocuklara götüreceğini belirten Veysel Eftakin, "İnşallah 250 uçurtmayı tamamlayıp oradaki canımıza götürüp onların yüzünü güldürmek, tebessüm ettirmek en büyük amacım hayalim" dedi.

Hazırladığı uçurtmaların üzerinde Antalyalı öğrencilerin duygularını resim yaparak yazıya döktüğünü ve o an yaşadıklarını duygu dolu sözlerle aktaran Eftekin, "İki kız çocuğu, 'Amca bu uçurtmaları siz mi yapıyorsunuz?' dedi. 'Evet, ben yapıyorum' dedim. Onlar da, 'Amca biz sana çok teşekkür ederiz' dediler. Ben o an çocuklarla konuşamadım, kelimeler boğazıma düğümlendi. Arabaya koştum, camları kapattım, hıçkıra hıçkıra ağladım" diye konuştu.

Emekli polis Veysel Eftekin, "Bende aşırı bir çocuk sevgisi var. Bu sevgiyi bir şekilde yansıtmak istedim. Ne yapalım diye düşündüm. Atölye var, marangozluk var. Dedim ki bu yavrularımıza uçurtma yapayım. 23 Nisan Çocuk Bayramı bu sene Ramazan Bayramı'nın 3. günü. Hem bayramlarını kutlama hem de 23 Nisan Bayramı'nı kutlama adına bu evlatlarımıza bir şeyler yapayım dedim. Şu anda burada 150 uçurtma yaptım, bu sayıyı 250'ye çıkartmak istiyorum. Bunu yaparsam Hatay'daki konteyner kent ve çadır kent okullarındaki depremzede çocuklarımıza, evlatlarımıza götüreceğim" şeklinde konuştu.

Uçurtmaların üzerine yazılan yazılarda Antalyalı öğrencilerin duygularını aktardıklarını anlatan Eftekin, "Uçurtmaların üzerinde birçok yazılar var. Bu yazıları Antalya ve Serik'teki okullardaki öğrencilere yazdırdık. Buradaki çocuklar, depremzede çocuklarına içinden gelen duygularını, resim ve yazıya dökerek yansıttılar. Dolayısıyla farklı bir güzellik ortaya koydular. İlkokul ve ortaokuldaki çocuklar da bir şeyler yapmış oldu. Değişik güzel bir çalışma oldu. Uçurtmaların üzerine yazı yazdırmaya okula gittiğimde beni çok duygulandıran bir olayla karşılaştım. İki kız çocuğu, 'Amca bu uçurtmaları siz mi yapıyorsunuz?' dedi. 'Evet, ben yapıyorum' dedim. 'Bunları depremzede kardeşlerimize mi götüreceksiniz?' dediler. 'Evet, onlara götüreceğim' dedi. Onlar da, 'Amca biz sana çok teşekkür ederiz' dediler. Ben o an çocuklarla konuşamadım, kelimeler boğazıma düğümlendi. Arabaya koştum camları kapattım, hıçkıra hıçkıra ağladım. Yani bir şeyler yapmak, o çocukları sevindirmek, onların yüzlerini güldüğünü görmek en büyük mutluluk. Bundan daha büyük bir mutluluk düşünemiyorum. Daha zamanım var, inşallah 250 uçurtmayı tamamlayıp oradaki canımıza götürüp onların yüzünü güldürmek, tebessüm ettirmek en büyük amacım hayalim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA