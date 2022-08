62 yaşında 9'uncu üniversitesini okuyor

Elazığ'da 62 yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, 40 yaşında tekrar başladığı okuma hevesiyle 22 yılda 7 üniversite bitirdi. Halen Anadolu Üniversitesi sosyoloji 2. sınıf öğrencisi olan Yalınkılıç, son yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldığı puanla Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü kazandı.

Elazığ'da ikamet eden ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinde teknik personel olarak görev yapan 2 çocuk babası Abdullah Yalınkılıç, 1978 yılında üniversite sınavına girip kazandı ancak aynı yıl memurluğu kazanması nedeniyle iş hayatını tercih etti. Okuma hevesi içinde uhde kalan Yalınkılıç, 40 yaşında tekrar üniversite sınavına girerek eğitim hayatına tekrar atıldı. 2000 yılından itibaren halkla ilişkiler, işletme, endüstriyel otomasyon, elektronik teknolojisi, turizm ve seyahat ile adalet bölümlerini bitiren 62 Yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, son olarak Tunceli Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümünü başarıyla tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi sosyoloji 2. sınıf öğrencisi olan Yalınkılıç, son yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında aldığı puanla Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü kazandı. 22 yılda 7 üniversite bitiren ve aynı anda 2 üniversite okumaya devam Yalınkılıç, son nefesine kadar eğitime devam edeceğini söyledi.

"Çocuğum yaşındaki bir hocadan ders almak çok güzel bir duygu"

Okuma serüvenini anlatan 62 yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, "Kendimi bildim bileli okuyorum. Okumaya çok hevesliyim. İlk olarak halkla ilişkiler bölümünü bitirdim. Daha sonra işletme, endüstriyel otomasyon, elektronik teknolojisi, turizm ve seyahat hizmetleri, adalet, İngilizce tercümanlık bölümlerini bitirdim. Şuanda ise açık öğretim sosyoloji okuyorum ve bu yıl da 2020 yılında Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne yerleştim. Bu yıl ikisini birlikte okuyacağım. İki tanesini okuyorum 7 tane bölümden de mezun oldum. Şuan dokuzuncu üniversitem oluyor. Okumanın yaşı yok. Okumak insanı genç ve dinç tutar, okuyan insanın beyni taze kalır. Ben okumanın çok faydasını gördüm ve görmeye devam ediyorum. Herkesin bir hobisi ve sevdiği bir şey vardır bende bunu bir hobi olarak görüyorum. Seviyorum okumayı her gün yeni bir şey öğreniyorum. Gece uykudan uyanıp sözlüğe baktığım kelimeler oluyor. Kafama takılan sorular olunca kalkıp araştırıyorum. Bilmek çok güzel, her gün yeni bir şey öğreniyorum. Ömrüm yettiği müddetçe sonuna kadar okumayı düşünüyorum. Benim çocuğum yaşındaki kişilerle ders görmem çok önemli bir olay değil insan her zaman küçüklerle aynı ortamı paylaşabilir. Ancak çocuğum yaşındaki bir hocadan ders almak çok güzel bir duygu. Bu bilginin gücünü gösteriyor bilgi her şeydir eğer bilginiz varsa ve bilgiliyseniz. Sizden ne kadar büyük veya küçük olursa ve ne kadar varlıklı olursa olsun sizin onun bilgisi karşısında eğilmeniz lazım. Dolayısıyla bilmek çok önemli. Hocalarımın birçoğu benim çocuğum yaşında olabilirler fakat benim onlara saygım sonsuzdur çünkü bilgiye saygı duyuyorum. Çalışmak en güzel şey. Öğrencilere şöyle bir felsefi bir sözüm var. 6 ay ile 60 yılı satın alabilirsiniz. Bu şöyle üniversite sınavına ve derslerinize 6 ay çok sıkı çalışın 60 yılınız belki de ömrünüzü kurtaracak yere girersiniz. Bundan daha güzel bir ticaret olamaz. Ailemin çok büyük desteği var. İnsanların da düşünceleri farklı farklı olabiliyor. Çoğunlukla takdirle karşılanıyorum" dedi. - ELAZIĞ