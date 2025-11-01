62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Parçalı Yıllar' Gösterimi

Haber : Hilal SOLMAZ

(ANTALYA) - Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Parçalı Yıllar" filminin gösterimi yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Yetkin Dikinciler, "Benim için önemli olan bir hikayenin kalpten bir derdi olup olmadığıdır. Tolga senaryoyu anlattığında çok etkilendim. Oynadığım karakter, idealleriyle sistem arasında sıkışmış bir oyuncu. Onu anlamaya çalışırken aslında kendimi de keşfettim" dedi.

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışan "Parçalı Yıllar", Türkiye sinema tarihinin en tartışmalı dönemlerinden birine, 1970'lerin "erotik film" furyasına farklı bir açıdan bakıyor. 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Bölümü'nde yer alan filmin yönetmeni Hasan Tolga Pulat ile başrol oyuncusu Yetkin Dikinciler, gösterim sonrası ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Filmin yönetmeni Hasan Tolga Pulat, "Türkiye toplumunda cinsellik her zaman bastırılmış bir konu. Erotik film dönemi, benim çocukluk ve ergenliğime denk gelen bir dönemdi. O dönemde hayran olduğum oyuncuları bu filmlerde görünce şaşırmıştım. Sonra sinemaya yönelince, neden böyle bir dönem yaşandığını, neden o dönemin oyuncuları bu filmleri yok saydığını merak ettim" dedi.

Pulat, filmin çıkış noktasına ilişkin, "Erotik film dönemini anlatmıyorum aslında. O dönem benim için bir fon. Asıl olarak, idealleriyle hayatın gerçekleri arasında sıkışmış bir karakteri anlatıyorum. Bu dönemi bir metafor olarak kullandım çünkü karakterin soyunmak, yani tüm kimliklerinden arınmak zorunda kaldığı bir ruh haliyle örtüşüyordu" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan hikayenin kalpten bir derdi olup olmadığı"

Filmin başrolünde yer alan Yetkin Dikinciler ise, "Aytekin" karakterine nasıl yaklaştığını, "Benim için önemli olan, bir hikayenin kalpten bir derdi olup olmadığıdır. Tolga senaryoyu anlattığında çok etkilendim. Oynadığım karakter, idealleriyle sistem arasında sıkışmış bir oyuncu. Onu anlamaya çalışırken aslında kendimi de keşfettim. Her sahnede görünmek hem bir ayrıcalık hem de büyük bir sorumluluktu" sözleriyle anlattı.

Dikinciler, karakterin inşasında yönetmenle birlikte yoğun bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Yolda bazı sahnelerde tartıştık, bazen imkanlar nedeniyle vazgeçtik ama hep aynı duyguda buluştuk. Filmdeki dayanışma hissi beni çok duygulandırdı. Çünkü bu sadece bir film değil, parçalanmış hayatlarımızdan bir bütünlük arayışıydı" dedi.

Hasan Tolga Pulat, filmin hikayesinin zamanla kişisel bir boyut kazandığını da belirterek, "Ben de Aytekin gibi hissettiğim bir dönemde bu hikayeyi kaleme aldım. Baba olduktan sonra, artık onaylamadığım bir sektörün içinde yer alırken kendi içsel sorgulamamı yaşadım. O dönemde karşılaştığım bazı eski sinemacılardan dinlediğim anılar da filme teknik detaylar olarak yansıdı" ifadelerini kullandı.

Pulat, Yetkin Dikinciler'le çalışmanın filme kattığı derinliği, "Bu rol için Yetkin'den başka kimseyi düşünemedim. 'Hayır' deseydi, belki filmi bir süre yapamayacaktım. İki haftalık bir hazırlık sürecinde karaktere inanılmaz bir derinlik kazandırdı" sözleriyle anlattı.

"Parçalı Yıllar" filminin konusu ise şöyle:

"1975 Türkiye'sinde ekonomik kriz ve siyasal çöküşün ortasında kalan tiyatrocu Aytekin, hasta karısının tedavisi ve siyasal olaylara karışan oğlunun geleceği için ideallerinden ödün vererek erotik filmlerde oynamaya başlar. Bu filmlerde hızla şöhret olmaya başlayan Aytekin paraya ve üne kavuşsa da korumak istediği ailesini dağılmaktan kurtaramaz. Aytekin'in idealist tavrının yıkımı, bir ülkenin kültürel çöküşünün de simgesine dönüşür."

Festivalin "Kalpten" temasıyla örtüşen sinemanın hem görünmeyen yüzünü hem de oyunculuk mesleğinin içsel çatışmalarını cesurca ele alıyor.