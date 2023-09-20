60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülleri Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e Verilecek

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin basın toplantısı bugün Antalya'da düzenlendi. Festivalin afişi, yarışmaların jürileri ve programın açıklandığı toplantıda, onur ödüllerinin sinemanın ustaları Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e, başarı ödüllerinin de Farah Zeynep Abdullah ile Aras Bulut İynemli'ye verileceği duyuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin basın toplantısın,a Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, festivalin idari direktörü Av. Cansel Tuncer, festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ve festivalin bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı Demet Akbağ ve Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür katıldı.

MUHİTTİN BÖCEK: "ALTIN PORTAKALIMIZDA İLKLERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyetimizin 100. Yılı ile festivalimizin 60. yılını birlikte kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı sözlerine, şöyle devam etti:

"Bu yıl, hepimiz için çok özel bir yıl. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, Altın Portakalımızın da 60. yılını kutluyoruz. Ülkemiz, şehrimiz ve Türk sineması için çok onurlu zamanlara birlikte tanıklık ediyoruz. Ülkemizin ilk ve en uzun soluklu festivali, Antalyamızın gururu olan Altın Portakalı'mız, bizden önce fazlaca yara almış ve tahrip edilmişti. Özüyle, doğasıyla oynanmıştı. Bu nedenle göreve gelir gelmez Festivalimize hak ettiği değeri yeniden vermenin sorumluluğuyla hareket ettik ve 56'ncı yılında Altın Portakalımızı özüne döndürdük. Türk sineması ve bileşenleriyle daha anlamlı olan Festivalimizin sönen ışığı yeniden parladı. Ama biz bu kadar ile yetinemezdik ve yetinmemeliydik. Kendi değerleriyle yeniden buluşan Altın Portakalımız, her geçen yıl yenilenmeli ve uluslararası arenada daha fazla güçlenmeliydi. Bu düşünceler ışığında; sanatçılarımız, sektör temsilcilerimiz, sinema emekçilerimiz ile birlikte ortak akılla aldığımız kararlar doğrultusunda Altın Portakalımızda ilkleri hayata geçirdik.

Sinema sektöründeki kadın emeğine dikkat çekmek amacıyla, sinemamızın ilk yıldız kadın oyuncusu olan ve kamera arkasında da pek çok ilke imza atmış Cahide Sonku anısına, kadın sinemacılarımızı ödüllendirmeye başladık. Geleceğin sinemacılarına destek olmak ve onlara ilham vermek amacıyla, Altın Portakal Sinema Okulu'nu hayata geçirdik. Festivalimizde her yıl, ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversitelerde eğitim gören yüzlerce öğrenciyi ağırladık. 'Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek' sloganıyla hayata geçirdiğimiz sinema okulumuz ile hayallerine giden yolda gençlerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Altın Portakalı'mıza kazandırdığımız bir diğer yenilik ise, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması oldu. Böylece; edebiyatımızın nitelikli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ediyoruz ayrıca yapımcı ve sanatçıların yeni eserler üretmesine maddi ve manevi katkı sağlıyoruz. 'Antalyamız kültür ve sanatın da başkenti olacak' diyerek çıktığımız yolda festival sayımızı 2'den 7'ye çıkarmanın ve şehrimizi tam anlamıyla bir festivaller şehri yapmanın mutluluğu ile Altın Portakalımıza nice 60 yıllar diliyor, şimdiden yarışmaya hak kazanan tüm filmleri tebrik ediyorum."

60. YILIN AFİŞİ HAZIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin merakla beklenen afişini "Sinema sonu olmayan bir yolculuktur' düşüncesinden yola çıkarak görsel tasarımcı Galip Aksular tarafından hazırlanan 60. yıl afişimizi sizlerle paylaşmanın mutluğunu yaşıyor ve festivalimizin sonsuza kadar var olmasını diliyorum" diyerek paylaştı.

ULUSAL YARIŞMALARIN JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI

Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez Türkiye'de izleyiciyle buluşacak filmlerin yarışacağı Ulusal Yarışma jürilerinde bu yıl da çok önemli isimler yer alıyor. Festival Başkanı Muhittin Böcek, "Festivalimizin 60. yılında ulusal uzun metraj film yarışması jürimize, bugün varlığıyla bizleri onurlandıran usta oyuncu sayın Demet Akbağ başkanlık edecek. Kendisine teşekkür ediyoruz. Jürimizde; kurgucu Ali Aga, sanatçı Ayşegül Aldinç, oyuncu Mehmet Günsur, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak, yönetmen Özcan Alper ve yazar Sema Kaygusuz yer alıyor. Jürimize şimdiden kolaylıklar diliyor ve varlıklarıyla bize değer kattıkları için her birine teşekkür ediyorum" dedi.

ONUR VE BAŞARI ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Türkiye'nin en köklü festivallerinden biri olmanın bilinciyle bu yıl festivale hazırlandıklarının altını çizen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Size Onur ve Başarı Ödüllerimizi alacak birbirinden kıymetli isimleri açıklamak istiyorum: Sayın Erdal Özyağcılar, Sayın Işıl Yücesoy, Sayın Müjdat Gezen, Sayın Selçuk Yöntem, Sayın Şerif Sezer varlıklarıyla bizleri onurlandırıp 60. yılın Onur Ödüllerini alırken, ülkemizin başarılı iki yıldızı Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli ise Başarı Ödülü'müzün sahipleri olacak" diye konuştu.

DEMET AKBAĞ: "JÜRİNİN BAŞKANI OLMANIN GURURU VE ONURUNU YAŞIYORUM"

Festivalin bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını üstlenen usta sanatçı Demet Akbağ, şunları söyledi:

"Sevgili arkadaşlarımızdan biri gelip başkanım diyince kafamı çevirdim hemen. Malum sizin bildiğiniz Hükümet Kadın filminden beri hükümet kadın, hükümet başkan, o kadar çok başkan diye hitap ediliyor ki bu sefer tescillendi başkanlığım, resmiyet kazandı. Çok teşekkür ederim. Sevgili Antalyalılarla beraber olmanın heyecanını yaşayacağım ben de, bu önden provası gibi oldu. Her zaman çok heyecan vericidir Antalya Altın Portakal Ödül töreni biz oyuncular ve bütün sektör için. Herkesi bir araya getirir. Biraz önce tanıtım filmini izlerken eski günler de gözümde canlandı. Sektörü buluşturur, insanları kaynaştırır, birlikte bir şey izlemenin, seyirciyle birlikte olmanın, sanatın o birleştirici yanını en güzel görebileceğiniz etkinliklerden biridir ve bizim gururumuzdur. Ne kadar şanslı ki Antalya Türkiye'nin en önemli ödül töreni ve ödülü bu şehre mahsus sadece. Antalya'nın her türlü görseliyle, heykelciğiyle sembolü haline gelmiş. Ayrıca ben 60. yılda, bu özel yılda jüri başkanı olduğum için gurur duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Benim için de çok gurur verici daha önce ödülünü aldığım, sevdiğimiz bir ödül töreninin bir parçası üstelik de jüri başkanı olmak, sorumluluk da büyük. Kendi ödüllerimle alakalı minicik bir şey söyleyip sözü devrediyorum. Benim sizlerin bilmediğini sandığım bir ödülüm var. İlk filmimle ödül aldım. Sizlerin bildiği ilk filmim Vizontele ama sizlerin bilmediği filmim Tersine Dünya. Tersine Dünya filmiyle Altın Portakal ödülü ile tanıştım. Sonra da Vizontele filmindeki Siti Ana karakteriyle geldi Altın Portakal ödülüm. İki kıymetli heykelciğim evde durur. Bu sene de bu heykelcikleri verecek olan jürinin başkanı olmanın gururu ve onurunu yaşıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum."

Bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması'ndaki birbirinden heyecan verici yapımları karikatürist-yazar-belgesel film yönetmeni Behiç Ak, yönetmen-senarist-multimedya santçısı Deniz Tortum ve yönetmen-senarist-yapımcı Zeynep Dadak'tan oluşan jüri değerlendirecek. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yönetmen Elif Refiğ, oyuncu Hazar Ergüçlü ve film programcısı-yapımcı Paolo Bertolin'den oluşan jüri, 60. yılın Altın Portakal Ödülleri'ne karar verecek.

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Sinema Yazarları Derneği tarafından verilecek SİYAD En İyi Film Ödülü jürisinde Ali Ercivan, Fatih Özgüven ve Yeşim Tabak, Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilen Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü jürisinde ise yönetmenler Biket İlhan, Eylem Kaftan ve Tayfur Aydın yer alacak.

Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'nın jüri üyeleri ise yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, yönetmen-yapımcı Ezel Akay ve yazar Hakan Bıçakcı'dan oluşuyor.

ONUR ÖDÜLLERİ ERDAL ÖZYAĞCILAR, IŞIL YÜCESOY, MÜJDAT GEZEN, SELÇUK YÖNTEM VE ŞERİF SEZER'E VERİLECEK

Tiyatro kariyerinin ilk yıllarında Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu kadrolarında yer alan, Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası filmiyle adım attığı sinemada Ertem Eğilmez, Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Şerif Gören gibi yönetmenlerle çalışan ve 26 filmde rol alan, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Altın Portakal'ı bulunan, 60'dan fazla filmde seslendirme yapan, televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde izlediğimiz tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Erdal Özyağcılar; küçük yaşlarda piyano ile müzikle tanışan, Ankara Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 6 yıl emek verdiği sahnelerde önemli oyunlarda rol alan, 1975 yılında kariyerine şarkıcılığı ekleyen, dillerden düşmeyen 45'likler yayınlayan, sonrasında sinema ve televizyonda sayısız rolde izleyiciyi büyüleyen tiyatroda Afife Jale'den Sadri Alışık'a, beyazperdede Adana, Ankara film festivallerinde ödüllere layık görülen Işıl Yücesoy; ilkokul piyesiyle sahnelere adım atan, 16 yaşındayken İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na yazılan, hemen ertesi yıl Yılmaz Atadeniz yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz'le ilk defa kamera önüne geçen ve o günden bu güne hayranlık uyandıran filmlerde ve tiyatro oyunlarında kült olmuş karakterlere hayat veren, bununla yetinmeyip bugün başarılarını izlediğimiz pek çok oyuncuya okul olan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucusu, tiyatro oyuncusu, yazarı, yönetmen, yazar, şair ve ödüllü oyuncu Müjdat Gezen; konservatuvar eğitiminin ardından kariyerine 1965 yılında tiyatro sahnesinde başlayan, 80'li yıllarda adım attığı sinemada hemen bir yıl sonra Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü alan Yol, Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı Ödülü alan Hakkari'de Bir Mevsim başta olmak üzere pek çok filmde akıllardan silinmeyen rollere bürünen, cam perdenin vazgeçilmez oyuncularından Şerif Sezer açılış töreninde Onur Ödülü'nü alacak.

Oyunculuğa başladığı tiyatro sahnesinde hala izleyiciyle buluşmaya devam eden, sinemada rol aldığı C Blok filmiyle ödüle layık görülen, TRT İstanbul radyosu oyunlarında rol alan, televizyonda Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan Ziyagil karakteri başta olmak üzere unutulmaz rolleri canlandıran usta oyuncu, yönetmen, seslendirmen Selçuk Yöntem'e Onur Ödülü kapanış töreninde takdim edilecek.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE ARAS BULUT İYNEMLİ'YE BAŞARI ÖDÜLÜ

Televizyonun kült dizilerinden Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Aylin karakteriyle oyunculuğa adım atan ve ardından Kelebeğin Rüyası filmiyle televizyon ekranından beyazperdeye geçen ve sinemada Unutursam Fısılda, Bir Küçük Eylül Meselesi, Ekşi Elmalar, Bizim İçin Şampiyon ve Bergen adlı filmlerde başarılı performanslarla izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve televizyon ekranının sinemaya kazandırdığı isimlerden, 7. Koğuştaki Mucize ve Tamam Mıyız? filmlerindeki oyunculuğuyla övgü toplayan, yakın zamanda yayınlanması heyecanla beklenen Atatürk filminde Atatürk'e hayat veren Aras Bulut İynemli, festivalin açılış gecesinde Başarı Ödülleri'ni alacaklar.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.